Epidemija razvoda na estradi! Jelena Kostov muža žandarma GODINAMA KRIJE, a sada je priznala istinu: Moraš da se menjaš, da ćutiš, a kad dođu deca...

Folk pevačica Jelena Kostov godinama je u skladnom braku sa žandarmom MIljanom Vukovićem, sa kojim ima sina i ćerku. O privatnom životu izbegava da javno govori, međutim u jeku estradnih razvoda otvorila je dušu o svojim bračnim relacijama za emisiju "Premijera - Vikend specijal".

Kako je objasnila reporteru Nemanji Vujičiću, srećna je i ispunjena kao i prethodnih godina.

- Tu je sve godinama isto. Tu je, hvala Bogu, sve kako treba. To što se dešava na javnoj sceni ne pratim i ne znam, bitno je da je kod mene privatno sve kako treba. Ljubav je pokretač svega, nebitno koliko ste u braku. Posle, kad dođu deca, ljubav je još jača i sve se nadograđuje. S godinama, kada ti nešto ne odgovara, moraš neke navike da promeniš, da prećutiš, a ljudi žive u vremenu kada ništa ne žele da menjaju kod sebe. Brak se gradi svakog dana da bi bio uspešan - objašnjava pevačica, koja je ponosna majka dvoje dece.

- Pretužna sam što nam vreme tako brzo leti, deca brzo rastu. Kada bi ovaj životni period mogao da mi se zamrzne, presrećna bih bila. Moja ćerka je imala prvu predstavu, mnogo sam ponosna. Peva, u horu je... Ponosna sam mama, može se reći - pohvalila se Jelena.

- Lepa mi je bila godina, sve je išlo svojim lepim tokom. Ušuškana sam u svom svetu, jako mi to prija i mnogo mi je lepo. U junu sam izdala pesmu, nisam je nijednom izreklamirala na televiziji, nisam htela da se namećem. Zimsko sam dete, volim decembar, radujem se poklonima, uskrasima, kićenju jelke... Sada ću promovisati pesmu koju sam izdala u junu - najavila je ona.

Ne pevam nigde za Novu godinu

Njene kolege su odavno zakazale novogodišnje nastupe, što kod nje nije slučaj.

- Ovo je prva Nova godina koju sam rešila da provedem kod kuće sa porodicom, prva Nova godina od 2004. godine. Vremenom shvatite da život toliko brzo prolazi, ovaj period kada su deca mala se ne može ponoviti, kao ni njihova sreća kada je mama kod kuće. A verujte mi, nikada bolje ponude nisam imala. Mogu sebi da dozvolim to da za Novu godinu budem kod kuće - objasnila je Jelena.

Dotakla se i sve popularnije veštačke inteligencije koja je ušla u sve sfere modernog života.

- To ne volim. Kuda ide ovaj svet? Postaćemo svi, bre, roboti! Svašta nešto se dešava po svetu zbog veštačke inteligencije. Nema više emocija, počeće da se zabavljaju sa lutkama, katastrofa - rekla je ona za Pink.

