TOTALNO SAM SE POREMETILA OD OVOG POSLA: Tanja Savić priznala da njeno zdravlje ispašta zbog kasnih nastupa, pa otkrila: Ova godina mi je bila jako turbulentna

Nije joj lako!

Poznata pevačica Tanja Savić otvorila je spektakularnim koncertom ski sezonu na Kopaoniku. Koncert je održala u jednom od najluksuznijih hotela na najpopularnijoj planini, a sala je bila mala da primi sve one koji su želeli da uživaju u Tanjinom glasu. Tom prilikom Tanja je govorila za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' gde je priznala da ima problema sa zdravljem zbog kasnih nastupa.

- Što se snega tiče i skijanja, ne snalazim se najbolje. Ne volim da me išta steže, volim da sam opuštena i da imam što manje garderobe na sebi. Deca nisu krenula sa mnom sada, jer imam nastup u Švajcarskoj odmah, ali ići ćemo posle Nove godine - rekla je Tanja i dodala:

- Godina kao godina je bila turbulentna, bilo je posla, ja sam neke nastupe i otkazala, stalno sam prehlađena, verovatno je i to što kasno idem u krevet uzelo danak, ja noću spavam od 3 ujutru, verovatno sam se poremetila od ovog posla, sve mi poremeti vikend, to nespavanje je nešto najgore - poručila je pevačica i dodala:

- To mi je okej, kad se vratim s natupa želim samo da me niko ništa ne pita, da gledam nedeljno popodne i da pijem čaj, da se opustim. Teško mi pada da sa decom radim domaće zadatke - rekla je Tanja za ''Premijeru - Vikend specijal''.

Autor: M.K.