MIRKA VASILJEVIĆ ZAŽALILA! Imala plan za nedeljno popodne, a zbog ćerki sve palo u vodu: Svuda joj po stanu razbacane stvari (FOTO)

Mirka Vasiljević pokazala je kako izgleda nedelja u njenom porodičnom domu.

Želela je da iskoristi slobodan dan kako bi sredila stan, međutim u tome su je omele ćerke. Glumica je priznala da je zažalila zbog tog plana.

Mirka Vasiljević koristi svaki slobodan trenutak da provede sa svojim naslednicima, a sada je uslikala ćerke i pokazala kako izgleda nedelja u njihovom domu. Ona je želela da iskoristi ovaj dan kako bi sredila igračke, međutim to se nije desilo jer su njene naslednice počele da se igraju baš sa tim igračkama.

Mirka ih je uslikala i objavila fotografiju na mreže uz opis: "Nedelja je za sortiranje i sređivanje igračaka. Već sam zažalila".

O vaspitavanju četvoro dece

Glumica je nedavno otkrila na koji način vaspitala svoje četvoro dece koje je dobila sa fudbalerom Vujadinom Savićem.

- Trudimo se da, ali i vaspitno da se deluje, da shvate da ne bi napravili opet glupost. Jer što manje gluposti to bolje. Svako vreme ima nešto svoje. Nešto što je prijatno, nešto što je manje prijatno, pa tako i ovo naše vreme. Mi za drugo vreme ne znamo. Moramo da idemo u korak sa vremenom. Sigurno da smo pitali moju čukunbaku, prabaku sigurno bi one reke da je teško. Možda nisu imali dovoljno hrane. Svako vreme nosi svoje, a na nama je da odigramo najbolje šta znamo i umemo.

- Ono najosnovnije da smo živi i zdravi, da nas prati sreća, lepi momenti. Kada imamo taj začin sreće svaki korak u životu je mnogo lakši. Da krenemo od osnovnog. Kada ste u dobroj energiji, kada ste živi i zdravi onda je lakše da realizujete ciljeve koje ste postavili sebi.

Autor: M.K.