Indi uhapsili u Australiji i strpali je u ćeliju! Pevačici uvalili LAŽNE DOLARE: Odmah su me odveli u zatvor!

Indi Aradinović se danas vratila sa jednog nastupa koji je imala u inostranstvu, a po sletanju na beogradski aerodrom su se mnogi okretali za njom zbog stajlinga. Tada je otkrila i priču o tome kako je završila u zatvoru na drugom kontinentu.

Indi Aradinović danas je došla u Beograd u bundi sa animal printom i krem kompletom. Ona je vukla kofer i bila vidno raspoložena da sa novinarima sumira utiske sa nastupa.

Kako je sada aktuelna priča oko Slobe Radanovića i Barbare Bobak koji su bili zarobljeni na aerodromu u Švedskoj, ona se od nas informisala o toj temi, a onda otkrila da je i ona imala neprijatnosti, ali su nju strpali u ćeliju.

- Desilo mi se u Australiji da završim jedan dan u zatvoru zbog lažnih dolara, ceo dan sam provela u ćeliji. To se desilo jer su mi uvalili lažne dolare i bilo je vrlo čudno i neprijatno kao mladoj dami u tom trenutku - rekla je ona i dodala:

- Uvaljeni su mi kroz bakšiš na nastupu u Australiji i onda sam nešto pazarila i kamera me je snimila, radnja je prijavila i videla me. Sledeći dan sam ponovila odlazak u centar, nisam ništa o tome znala. Tada su prišli i odveli me, ali dobro, sve je to za ljude - rekla je Indi za Blic.

Autor: D. T.