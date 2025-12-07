AKTUELNO

ONA I JA SE POZNAJEMO PREVIŠE DOBRO: Tea Tairović otkrila kako je došlo do dueta sa Barbarom Bobak, pa priznala šta joj najteže pada u karijeri

Na prvu su osetile da zajedno treba da snime ''Santu leda''.

Naša muzička zvezda, Tea Tairović, do sada je u više navrata pokazala, ali i dokazala, da se marljiv rad I trud uvek isplate, a pre nekoliko dana je, na oduševljenje fanova, objavila drugi deo studijskog albuma “Aska”, koji nosi naziv “Aska 2”. Njene nove numere u bukvalnom smislu izdominirale su trendingom i zauzele prva mesta, a Tea je sada pred premijernim kamerama govorila o svojoj karijeri i otkrila kako je došlo do dueta sa njenom prijateljicom Barbarom Bobak.

- Treba jako voleti svoj posao, ovaj posao konkretno da bi ga radio na ovaj način moraš ga jako voleti. Teži deo posla su putovanja i nespavanja - otkrila je Tea i dodala:

- Mama mi je skoro rekla: ''Ti kao da si živela dva života''. Mnogo se poistovećujem sa ljudima i mogu da razumem njihovu emociju, čak iako ih ne poznajem - poručila je pevačica i otkrila kako je došlo do dueta ''Santa leda'' sa njenom prijateljicom Barbarom Bobak.

- Možda je lakše sarađivati s nekim koga ne poznaješ, a ja Barbaru poznajem previše dobro, i ona mene poznaje jako dobro. Pesma ''Santa leda'' je bila izabrana s moje strane kao solo pesma, kad sam joj pustila obe smo znale da će to biti duet i to je morao da bude jedan od većih hitova na mom albumu.

