Aleksandra Mladenović progovorila o kupovini stana u Dubaiju, otkrila da je i njena kuma Vanja Mijatović tamo pazarila nekretninu, pa razvezala o klanovima na estradi: Mnogo je mržnje zavladalo među nama

Otvoreno i bez dlake na jeziku!

Poznata pevačica Aleksandra Mladenović u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o svim aktuelnim glasinama o svom životu, a jedna od najsvežijih jeste da je pazarila stan u Dubaiju.

- Istina je da sam pikirala jedan stan u Dubaiju i da ću da ga pazarim. Meni se dopada zato što tamo ima more, jer je lepo i uživam, ne može niko da ti narušava mir i odmor, ne možeš mnogo naših ljudi da sretneš tamo. Uzimam stan zbog izdavanja, to je biznis. Ako se pojavi neki dobar dasa u Dubaiju, što da se ne preselim. Nemam nikakve poroke i pametno ulažem. Trudim se da moja porodica bude zadovoljna i da ja budem zadovoljna. I moja kuma Vanja Mijatović je tamo kupila stan, i to mi je bila motivacija - otkrila je pevačica, pa progovorila o svom ljubavnom životu.

- Shvatila sam da nisam još za udaju. Ja radim svaki dan, ja samo spavam, jedem i radim. Ko će to da trpi. Svaki muškarac želi da mu žena bude posvećena, ja nemam kad da se posvetim. Ja sam pokušala, ali sam imala velike greške. Šalu na stranu, kad se obaveze budu smanjile, posvetiću se i tome. Muzika je moja prva ljubav, mnogi su pokušavali da mi nametnu da ne treba da radim, već da budem domaćica - otkriva Aleksandra i i priznaje:

- Ja sam zaljubljena, ali nemam vremena sad da se tome posvetim. Imam simpatiju - otkriva pevačica i dodaje:

- Ja radim dnevnu Novu godinu u Novom Sadu, a uveče radim sa kolegama u Beogradu. Ja se nadam da će u 2026. godini da se pojavi onaj pravi. Ja svake godine pišem sebi svoje ciljeve, imam neke željice, ove godine mi se skoro sve ostvarilo. Volela bih da među ljudima zavlada neka ljubav. Ljudi su generalno nesrećni sami sa sobom. Apsolutno me ne zanima tuđe dvorište, mnogo je mržnje među nama zavladalo. Ja sam generalno okej sa svima. Postoje klanovi na estradi, ja sam priča za sebe i to me ne interesuje. Mene samo gospod čuva i njemu jedino verujem - kaže Aleksandra i dodaje:

- Problemi sa glasom i glasnim živama nastaju iz glave. Treba opustiti glavu i nositi pozitivu sa sobom, ja tih problema nemam za sada, ali ne bojim se, za sada je sve potaman, idealno i odlično - poručuje pevačica.

