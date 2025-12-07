AKTUELNO

MARINA GAGIĆ ZAUVEK IZBRISALA LAZIĆA IZ ŽIVOTA: Rodila mu sina, a sad jednim potezom pokazala šta misli o bivšem i kako odgaja malog Alekseja (FOTO)

Foto: Instagram.com

Marina Gagić sa sinom, koji je dobila sa Darkom Lazićem, okitila je jelku posebnim personalizovanim ukrasima.

Marina Gagić, nekadašnja verenica Darka Lazića, ovih dana je okupirana ukrašavanjem svog doma za novogodišnje praznike, a sama jelka koju je pokazala otkrila je i kakav odnos trenutno ima sa pevačem.

Foto: Instagram.com

Ona i Darko imaju sina Alekseja, koji živi sa Marinom, a sada su neke stvari postale jasnije mnogima koji prate njihov život. Marina je prikazala deo svog doma – tačnije jelku koju je sama dekorisala, a koja je posebno obradovala malog Alekseja. Ipak, jedan detalj na jelci posebno je privukao pažnju svih.

Foto: Instagram.com

Reč je o kugli na kojoj piše „Porodica Gagić“, a koja stoji u samom centru jelke i dominira među ostalim ukrasima. S obzirom na to da sin nosi prezime Lazić, ovaj Marinin izbor iznenadio je veliki broj njenih pratilaca, pa su mnogi protumačili da je ovim simbolično stavila do znanja da je Darko Lazić potpuno iza nje i njenog života.

Foto: Instagram.com

Pored toga, na jelci se nalazi i zlatni ukras sa likom Mikija Mausa, u koji je ugravirano ime Aleksej, što je posebno oduševilo njihovog sina.

