Da li biste je prepoznali? Naša pevačica iznenadila stajlingom na aerodromu, ovakvu je nikada niste videli (FOTO)

Pevačica Katarina Grujić danas se pojavila na beogradskom aerodromu u potpuno ležernomizdanju.

Naime, kako smo navikli da Kaću viđamo u glamuroznim izdanjima, ona je današnjim stajlingom privukla pažnju na sebe, a naš fotograf ju je uslikao.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Na fotografijama se vidi kako pevačica, vidno raspoložena, izlazi iz terminala sa ručnim koferom i torbom u kojoj je, sudeći po prizoru, ponela samo neophodne stvari za put. Opuštenu kombinaciju činile su crne helanke, udobne bele patike i krznena jakna u sivim tonovima, dok je stajling upotpunila tamnim naočarima i bež torbom.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica je, prema svemu sudeći, bila u žurbi, ali se ipak nije libila da se nasmeje i kratko pozdravi prisutne medije koji su je ispratili sa aerodroma.

