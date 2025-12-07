Posle 39 godina braka Goca Stojićević se razvela, a njenom bivšem suprugu pripala polovina stana i kafane: Kum izneo nove informacije: Verujem da se još čuju…

Gordana Goca Stojićević i njen doskorašnji muž Radomir Janković nedavno su se našli u fokusu javnosti - nakon odluke da posle 39 godina braka na isti stave tačku.

Dok je to mnogima bilo i neobično, meštani iz Blagojevog Kamena, kao i Neresnice gde je pevačica provela svoje detinjstvo, uopšte ne dele takav stav.

- Čuo sam, valjda ima dve ćerke... Ako ne ide, ne ide, nema sada tu nešto na silu - prokomentarisala je nekolicina iz ovog kraja , a i sam komšija smatra "da je sada sve to normalno".

- Čuli smo, da. Da vam kažem, sad je sve to normalno. Kad neko sa nekim ne može, bolje na lep način, što bi... Devojke su porasle, velike su sigurno ćerke, ona ima svoj mir; mislim da je ona u penziji. Živi ona skromno, ima ona, situirana je. I dalje se ona sigurno bavi muzikom, honorarno, kad može - rekao je komšija na ovu temu.

I Gocin kum, štaviše, misli gotovo isto.

- Slušajte, pa to svuda ima, ljudi se razvode ako već ne mogu... Ona je dobro, mislim da je u kontaktu sa suprugom. Radi i dalje tamo, u tom restoranu. I, nije smak sveta, što kažu - istakao je onda on.

Podsetimo, pevačica više nije suvlasnica kafane, već povremeno tamo nastupa, a s bivšim mužem deli vlasništvo nad stanom u kojem su doskoro živeli zajedno. Ona sada, kako kaže naš sagovornik, živi od skromne penzije.

- Goca mesečno dobija 30.000 dinara penziju, od toga može da plati samo komunalije. Dok su muž i ona bili u braku, zajedno su držali kafanu od koje su lepo zarađivali, ali je muž odlučio da zatvori taj lokal kad im je propao brak. Sada je kafanu iznajmio neki drugi čovek, pa je on angažovao Gocu da peva kod njega, jer je publika koja tu dolazi godinama navikla na njenu muziku. Eto, da nije toga, teško bi se snašla, jer od penzije sigurna ne bi mogla da preživi - navodi naš izvor.

Što se tiče stana u kojem živi Stojićevićeva, drugi sagovornik otkrio nam je da oko vlasništva nad njim nije uspela da se dogovori s bivšim suprugom.

- Koliko znam, Radomir je napustio taj stan kad je došlo do razlaza, ali nije hteo da i zvanično prepiše nekretninu na Gocino ime, već da se deli napola. Tako da ona sada živi tu, ali je suvlasnik zajedno s njim. Radomir je nekada bio preduzetnik, verujem da on ima novca, očigledno da su razmirice između njih uticale na to da posle razvoda ostanu u lošim odnosima.

Autor: N.B.