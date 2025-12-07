Naš voditelj se dve godine bori za život, otkrio sve detalje: Slučajno sam saznao da imam leukemiju

Boban Spasojević, nekadašnji voditelj , otkrio je da dve godine vodi borbu sa leukemijom. On se prisetio noći kada mu se pre dve godine iznenada život promenio.

Boban je na svom Fejsbuku podelio fotografiju sa ocem kojem bi danas bio rođendan, a koji više među živima. On je u emotivnom obraćanju govorio i o zdravstvenim problemima.

- Nisam sklon patetici, ali neki dani su malo drugačiji i teži od drugih, jer to je život. Danas je 6. decembar. Ceo moj život na današnji dan čestitao sam ocu rođendan. Ali ove godine, nažalost ne, jer nas je u martu ove godine napustio. Ali ga se sećamo i spominjemo. Sretan rođendan Veljo! Međutim, ja ću ovaj 6.12. pamtiti po nečemu drugom. Pre 2 godine, na današnji dan, u večernjim satima, sasvim slučajno zbog bola u ramenu, otišao sam na Hitnu, gde su mi posle standardnog pregleda rekli da ostajem u bolnici jer sumnjaju da imam leukemiju. I tada je počela moja bitka života. Sve do tada činilo se i jeste bilo nevažno. I od tada ništa nije isto. U svakom smislu. Ali ono najvažnije, zahvaljujući odličnim doktorima i sestrama na hematologiji KC Dubrava, najsavremenijim lekovima, ljubavi i pažnji najbližih, ali pre svega sebi samom, sve je prošlo i evo me tu sam. Promenio sam se fizički, lekovi i čuda čine svoje, promenio sam se i mentalno. Kad je sve dobro, onda je i sve lakše. Lakše je i kad si voljen i imaš koga da voliš. Život piše romane, i svi nosimo teret za koji je neko procenio da možemo da izdržimo. Volite, budite voljeni, živite i ne trošite vreme na glupe i nebitne ljude, radnje, misli… Živite svoj život najbolje što možete!

Boban se poslednji put pojavio u javnosti pre dve godine.

Autor: N.B.