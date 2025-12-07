Ćerka Harisa Džinovića otišla kod majke u Monako, gde je donela veliku životnu odluku: Više joj nije potreban jedan izvor prihoda

Modna dizanjerka Melina Džinović nakon razvoda od folkera Harisa Džinovića živi u Monaku. Ćerka Đina ju je juče posetila, pa su na društvenim mrežama osvanuli njeni momenti iz ove zemlje na Azurnoj obali, da bi se već danas odlučila na šok potez.

Đina je juče kačila na Instagram kako uživa u restoranima u hrani iz snova, a za oko su joj zapali i luksuzni automobili na ulicama.

Raskoš je okruživao na svakom koraku, dok je naprasno donela veliku odluku.

Naime, poznato je da Harisova naslednica zarađuje od društvenih mreža, pa će mnoge iznenaditi da je odlučila da ugasi profil na Instagramu.

Đini, po svemu sudeći, ne treba ovaj izvor prihoda, a nju je samo na pomenutoj mreži pratilo na desetine hiljada ljudi.

Podsetimo, Đina često hvali majku Melinu, a u haosu koji je nastao nakon razvoda roditelja jasno je stavljala do znanja svima da je najviše zanima da joj je mama dobro, dok oca Harisa izbegava da spominje.

- Majkić moj, danas je dan koji ću zauvek slaviti glasnije, srećnije i zahvalnije od bilo kog drugog jer je danas dan kada mi te je Bog podario... Ne postoji reč koja može da opiše koliko sam samo zahvalna što si baš ti moja majka. Svaki tvoj pokret, tvoja snaga, elegancija i neverovatna sposobnost da u svakoj situaciji ostaneš dostojanstvena, ostavljaju me bez daha - napisala je Đina mami rođendansku čestitku pre nekoliko dana.

- Divim se tvojoj hrabrosti, karakteru i ljubavi koju istinski pružaš... Iskreno se nadam da ću jednog dana imati makar trećinu onoga što ti nosiš u sebi... Ne znam kako bih pregurala mnoge trenutke bez tebe. Ti si moj stub, moja nada, moje ogledalo i moja najveća inspiracija. Volim te beskrajno i zauvek ću te slaviti, ne samo danas, već svakog dana svog života. Srećan ti majko rođendan. Volim te najviše - navodila je Đina o majci.



Autor: N.B.