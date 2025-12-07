Angelina Topić objavila nesvakidašnje fotografije! Otputovala iz Srbije sa ocem: NA ZADATKU... (FOTO)

Srpska atletičarka Angelina Topić pokazala je na društvenim mrežama gde se nalazi.

Ona je sa ocem, čuvenim Dragutinom Topićem, u Južnoj Africi, te je na Instagram okačila prelepe prizore iz ove daleke zemlje.

- Na usputnom zadatku - napisala je Angelina u opisu objave iz Afrike.

Na fotkama ih vidimo sa lavovima i tigrovima, dok su im u komentarima pratioci pisali da im se dive, a bilo je i onih koji su naveli da ne bi imali hrabrosti za ovako nešto.

Inače, Angelina, koja je nedavno bila u Japanu, talenat za sport nasledila je upravo od roditelja koji su takođe bili veoma uspešni atletičari.

Kako je njena majka svojevremeno rekla, važi za strožijeg roditelja, a Biljana svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

- Definitivno važim za strožu i verovatno je tako, rekla je Biljana, a onda se Dragutin nadovezao:

- Nismo toliko strogi, zahtevniji smo u priči nego na delima, ali Angelina uvek istera svoje na kraju. Trudimo se da je saslušamo i da napravimo neki kompromis, ali pre svega da joj ličnim ponašanjem damo dobar primer.



Autor: N.B.