PREKINEM KONTAKT, OTPRATIM SA INSTAGRAM! Adil šokirao sve, raskida prijateljstva putem društvenih mreža!

Ovo niko nije očekivao.

Adil Maksutović važi za čoveka punog emocija, kakve su mu i pesme, ali on svoju intimu čuva daleko od javnosti.

On je nedavno otkrio da sve više gleda sebe, a da prijateljstva prekida preko Instagrama.

- Što sam stariji, gledam da se distanciram od ljudi koji u meni bude negativnu energiju. Samo prekinem kontakt, makar mi to bio prijatelj. Kažem mu šta imam i otpratim ga sa Instagrama - objasnio je pevač i dodao:

- Posle mogu da kažem iz kurtoazije: "Dobar dan" i da pružim ruku ako smo u istom društvu, ali nema potrebe da se javljam ako sam prekinuo kontakt sa nekim - rekao je Adil nedavno u jednoj emisiji.

Autor: R.L.