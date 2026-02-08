AKTUELNO

Domaći

PREKINEM KONTAKT, OTPRATIM SA INSTAGRAM! Adil šokirao sve, raskida prijateljstva putem društvenih mreža!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Ovo niko nije očekivao.

Adil Maksutović važi za čoveka punog emocija, kakve su mu i pesme, ali on svoju intimu čuva daleko od javnosti.

pročitajte još

HODNIK, STEPENICE, DNEVNA, SPAVAĆA, GDE IDEMO MI? Rada Manojlović otkrila kako izgleda dom Lepe Brene: Pevačica joj poklonila haljinu koju i danas čuv

Foto: E-Stock/Miloš Rafailović

On je nedavno otkrio da sve više gleda sebe, a da prijateljstva prekida preko Instagrama.

- Što sam stariji, gledam da se distanciram od ljudi koji u meni bude negativnu energiju. Samo prekinem kontakt, makar mi to bio prijatelj. Kažem mu šta imam i otpratim ga sa Instagrama - objasnio je pevač i dodao:

- Posle mogu da kažem iz kurtoazije: "Dobar dan" i da pružim ruku ako smo u istom društvu, ali nema potrebe da se javljam ako sam prekinuo kontakt sa nekim - rekao je Adil nedavno u jednoj emisiji.

Foto: Instagram.com/adilmaksutovic

Autor: R.L.

#Adil Maksutović

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠTIKLE, BODI I MREŽASTE ČARAPE! Najvrelije izdanje Uroša Stanića, šokirao sve svojim stajlingom (VIDEO)

Domaći

Kakav šok preokret: Aneli priznala Alibabi da joj osećanja prema njemu nikad nisu prestala, on rešio da ispadne fer i prekine svaki kontakt! (VIDEO)

Zadruga

PRIZNALA SVE: Evo da li je pao poljubac između Kačavende i Mikija

Zadruga

Bio sam sa najlepšom devojkom ovde! Dača napokon priznao da je IMAO S*KS sa Sofi, Ivan ga isprovocirao! (VIDEO)

Zadruga

Žena izgleda kao... Đukić na sve načine uzdigao Kačavendu, bacio sumnju da će biti njegova UTORAK DEVOJKA (VIDEO)

Zadruga

Prekipelo mu: Karić oduvao Gastoza, pa ovim potezom presekao svaki kontakt! (VIDEO)