Sve što je zaradio, dao je nama! Pevač otkrio kakav je LAF BIO DŽEJ RAMADANOVSKI!

Nikada nije žalio.

Legendarni Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine, nakon teške borbe sa bolešću.

Iako se znalo da je laf i dok je bio živ, tek posle njegove smrti oktriveno je koliko je velikodušan Džej bio.

Njegov kolega Toma Panters nedavno je ispričao da je na jednom slavlju Džej došao kao gost, a sav novac koji je uzeo te noći za bakšiš posdelio je njima, muzičarima koji su radili.

- Bio je rođendan nekon našem prijatelju na jednom splavu i mi sviramo. Džej je došao pravo sa tezge iz Nemačke. Spektakl, havarija. Sve što je zaradio tad, dao je nama dok smo pevali - prisetio se Panters.

