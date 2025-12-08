NASLEDNICE POZNATIH PORODICA: Ovo su tri najbogatije ćerke u Srbiji, roditelje im svi znate, a evo šta će sve dobiti

Iako su odrasle okružene obiljem i luksuzom, naslednice najbogatijih srpskih porodica uglavnom su bile daleko od očiju javnosti – osim jedne. Dok se Ema Cepter i Aleksandra Popović drže diskretnog života i retko se pojavljuju u medijima, Đina Džinović čini potpuno suprotnu stvar i rado se eksponira na društvenim mrežama, gde otvoreno prikazuje svoj glamurozan stil života.

Ema Cepter, usvojena ćerka Filipa Ceptera, jednog od najuticajnijih biznismena u regionu, danas ima 23 godine i već je završila studije psihologije na jednom od prestižnih londonskih univerziteta. Iako je odrasla u izobilju, ona ne voli da ističe svoje bogatstvo putem društvenih mreža.

Porodična vila na Dedinju, kako navode domaći mediji, nosi upravo njeno ime, što pokazuje posebno mesto koje Ema zauzima u životima svojih roditelja. Madlena i Filip Cepter godinama žive na relaciji Beograd–Monako. Njihovo bogatstvo procenjuje se na oko 2,6 milijardi dolara, a poseduju i veliki broj nekretnina, zbog čega se često našalilo da je „Emin otac kupio pola Beograda“.

Madlena je jednom emotivno izjavila:

„U naš život ušla je jednog decembarskog dana i odmah se smestila u naša srca, gde je otvorila prostor koji ranije nije postojao. Lepo je biti stvaralac, pa zatim roditelj, ali je još lepše ispraviti nepravdu i umesto bola stvoriti ljubav. Meni se dogodilo i jedno i drugo.“

Đina, ćerka pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline, veoma je popularna na društvenim mrežama, gde često prikazuje svoja modna izdanja, luksuzna putovanja i glamurozan život. Nakon razvoda od Harisa, Melina se preselila u Monako, a posle nesuglasica sa ocem, i Đina se pridružila majci i sada tamo živi.

Haris godinama poseduje stan u Parizu, kuću u Sarajevu, nekretninu na Bežanijskoj kosi i vilu na Senjaku vrednu oko dva miliona evra. S druge strane, navodno je i Melina nedavno kupila stan u Monaku, u istoj četvrti gde, prema medijima, stan ima i Lepa Brena.

Jedan izvor je izjavio:

„Melina je uzela nekretninu u kojoj stan ima i porodica Živojinović. U toj zgradi borave i svetske zvezde poput Madone i Kajli Minog. Lokacija je vrlo zanimljiva, ali mislim da se Melina i Brena još nisu srele.“

Aleksandra, ćerka osnivača „Granda“ Saše Popovića, od rođenja je živela u luksuzu, ali uprkos tome nikada nije volela da se time hvali. Iako porodica poseduje brojne stanove i automobile, Aleksandra je odlučila da sama zarađuje novac, pa je počela da se bavi izradom nakita.

Pre nekoliko meseci pojavila se informacija da je Suzanа Jovanović, posle Sašine smrti, nasledila vilu na Bežanijskoj kosi, čak 280 stanova i 48 lokala, dva apartmana u Opatiji i više luksuznih automobila.

Suzana se nedavno dotakla i skupocenih automobila:

"Automobile, neke sam prodala, neke nisam. Prodaću ih ako to interesuje naciju, jer od dece niko ne vozi te automobile, ne vozim ih ni ja. Deca hoće druge automobile. Bespotrebno mi stoje, samo su rashod. Danas vozim 'smarta', tako da meni ni 'ferari', ni 'lambordžini' nisu potrebni da bih se dokazivala ili bila primećena. Živim za druge stvari koje nemaju cenu - okrenuta sam Bogu i duhovnim vrednostima. Ono što ne može novcem da se kupi, to je za mene najvrednije", rekla je ona za "Scandal".

Autor: N.B.