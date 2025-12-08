Birala sam da ne otvaram Pandorinu kutiju: Pevačica progovorila o ljubavi sa Darkom Lazićem, otkrila sve detalje

Barbara Bobak progovorila je o karijeri, uspehu ali i vezi sa Darkom Lazićem.

Pevačica je priznala da iza sebe nema skandale, ali da je ljubav sa pevačem bila glavna tema medija.

Darko i Barbara nikada nakon raskida nisu iznosili prljav veš i govorili o raskidu, a pevačica je sada priznala zašto je to tako.

- To je bio jedan turbulentan odnos, najiskrenije. Na kraju veze birala sam da ne otvaram Pandorinu kutiju. Nastavili smo nakon svega svojim putem, nismo imali ništa što nas vezuje i šta bih ja sada mogla da pričam... To je u tom trenutku bio moj izbor, moja veza, ne ide da ja njega nešto olajavam, nisam neko ko se sveti. Nikome nisam na senku stala ili napakostila, tako da nije to moj manir. Ako je veza završena sigurno nije završena zato što je bila dobra - rekla je Barbara.

Barbara je otkrila da se danas gotovo i ne javljaju jedan drugom, te da su potpuni stranci što ona smatra da je normalno nakon raskida sa partnerom.

- Mi smo stranci totalni bukvalno. To je nešto što je i normalno generalno. To nije samo sa njim, tako mi je generalno u životu. Jedini put kad sam ga srela je komemoracija Saše Popovića, ali ja tada nisam videla nikoga i ništa. Meni i dan danas nije jasno zašto je sve to tako svima bilo skandalozno i šokantno. Kada smo bili na početku veze striktna sam bila da ne želim da se javno zna da se zabavljamo, baš da ne bi ispalo to što je ispalo... - govorila je Barbara za TV Adria.

Autor: S.M.