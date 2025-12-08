Marina Tucaković je imala 'CRNU SVESKU': U njoj su imena svih dužnika sa estrade

Marina Tucaković napisala je brojne hitove na estradi, a navodno postoji "crna" sveska u kojoj je zapisala imena dužnika sa estrade.

Marina Tucaković je, kako tvrdi izvor za medije, iza sebe ostavila testament u kojem se nalazi njena zaostavština muzičkih dela, ali i pojedina imena sa muzičke scene koja su joj ostala dužna novac za pesme koje im je napisala.

- Marina je i te kako vodila računa o tome kome je prodala koji tekst, ko joj je i kada platio, sve je zapisivala godinama, maltene od kada je počela da piše. Marinu je bolelo to što je nisu ispoštovali, pogotovo što ti pevači koji su dužni nisu ni zvali da pitaju kako je i da li mogu na rate da joj isplate dug iako su znali da joj treba za lečenje. Ona se mnogo nervirala oko tih dugovanja i nikad nije razumela kako neko bez srama može da se pravi blesav i da je čak ne pozove i izvini se. Pisala je ozbiljne hitove, na koje su svi ti pevači zgrnuli velike pare, a ostali su njoj dužni - ispričao je izvor, pa dodao:

- Mnogi pevači su joj dugovali silne sume novca za tekstove, i zavlačili je, a sa druge strane javno isticali da su dobri i pružali joj podršku, kao da se ništa ne dešava. Marina to nikada javno nije želela da ističe... Svi znamo koliko je bila veliki čovek.



Autor: N.B.