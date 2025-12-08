Pevačica kupila 10 stanova: Neće vam biti dobro kada vidite koju sumu mesečno zarađuje

Folk pevačica Stoja Novaković iako redovno nastupa to joj nije jedini izvor zarade.

Stoja Novaković je godinama na javnoj sceni, a novac od pevanja je uložila u nekretnine koje danas izdaje.

Stoja ceo život pametno ulaže i nikad se nije rasipala sa novcem. Sve što je štekala uložila je u nekretnine, a zajedno sa porodicom do danas ima ozbiljne stanove. Priča se po selu gde živi da ima oko 10 stanova koje renta, a kad se sve skupi, u džep stavlja oko pet hiljada evra samo od kirija!



Stoja se nikad nije ni hvalila time koliko zarađuje, a svi znaju da dobro raspoređuje novac, samo na stvari koje su joj bitne. Nikad nije trošila na gluposti. Zato se uvek šali da jede koliko hoće i da je briga kako izgleda!

Autor: Pink.rs