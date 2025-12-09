Srpkinje ludele za poznatim glumcem više nego za Bredom Pitom: On šokirao priznanjem da je varao suprugu sa preko 100 žena

Glumac Vilijam Levi (45) zaludeo je žene u Srbiji koje su ga gledale u poznatim telenovelama

Zgodan i muževan bio je san gotovo svake dame. I sada kada ima 45 godina Levi izgleda jednako dobro, a slike na Instagramu i društvenim mrežama još uvek žare i pale!

Glumac Vilijam Levi objavio je 2022. godine na svom Instagram nalogu da se nakon 18 godina braka, razvodi od supruge Elizabet Gutjerez.Latino zavodnik nikada nije krio da je bio neveran svojoj supruzi, i to sa više stotina žena, a glasine o njihovom razvodu kružile su od kada su se venčali.Elizabet je uvek opraštala Vilijamu neverstva, a zajedno imaju sina Kristofera i ćerku Kajli.

Autor: Pink.rs