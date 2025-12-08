Našu glumicu taksista izbacio iz auta! Ona nakon dve decenije otkrila istinu: Beži, takvog skota imam i kod kuće

Naša glumica Ljiljana Stjepanović prisetila se neprijatne situacije koja joj se desila nakon što je ušla u taksi, a vozač je hteo da je izbaci zbog uloge!

Glumica je naime imala razne uloge tokom svoje karijere, pa isto tako ljudi na nju na razne načine reaguju.

- Rado gledam stare serije, ali se "Bolji život" dugo nije reprizirao i bolje što je tako jer sam igrala onu Spečenu, groznu ženu. Čak me je taksista jednom prilikom izbacio iz taksija. On mi kaže: "Beži, takvog skota imam i kod kuće" - prisetila se glumica, pa je nastavila:

- To je neverovatno koliko me porede sa likom koji glumim. Čak i kad odem u neko zabačeno mesto viču za mnom "Kićo!" (lik iz serije "Ljubav, navika, panika) dok me stariji građani oslovljavaju sa Radojka (Selo gori, a baba se češlja).

Autor: Pink.rs