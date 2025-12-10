Lepa Lukić otkrila ime čoveka koji ju je navukao na porok: Bićete šokirani kada budete saznali ko je u pitanju

Lepa Lukić je otkrila da je čovek koji ju je "navukao" na kocku njen prvi muž Toma Lukić. Kraljica narodne muzike je priznala da je svog partnera ostavila upravo zbog tog poroka!

- Ja sam ga ostavila zbog kocke, rekao je da neće više, a ja nisam znala šta je kec! Ovo nisam nikad pričala. Došlo je do razvoda, u Kraljevu smo se razvodili, tamo je molio sudija da se pomirimo.

Prvo miri, pa ako ne, onda razvodi. Ne dolazi u obzir, kažem, čovek ne može da se otarasi kocke i neću više s njim! On kaže: "Neka mi se vrati, ja ću da se zakunem i da potpišem da neću više da igram!". Kažem: "Rekao si sto puta, pa si ponavljao." Kaže: "Evo sad neću, vidim da ću da te izgubim." I sudija kaže... "Lepa, evo ja predlažem da napišemo - ja sam taj koji će da vas razvede bez njega, ako ponovi to! Je l' prihvataš ti, Tomo?". On kaže da hoće i potpiše to. I ja pristanem da se vratim.

- Nije prošlo 4 meseca, bio je na mukama, i proigra on i ja ga uhvatim. Njega napustim, on je bio iz Trstenika, odem kod sudije i kažem: "Obećali ste mi!". I tako je i bilo. Ja sam se razvela, al' on je mene proganjao. Uzela sam stan u Beogradu, a on mi je rekao: "Nećeš imati mira od mene, nećeš imati ljubav ni sa kim, ceo život ću te pratiti" - ispričala je Lepa.Inače,

Autor: Pink.rs