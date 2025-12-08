AKTUELNO

ESTRADNI RAT SE NASTAVLJA! Kaća Grujić raspalila po Desingerici: ON SE JUČE ISPILIO, JA TRAJEM 15 GODINA

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Pevačica Katarina Grujić, iako iscrpljena, stigla je juče na beogradski aerodrom nakon pet uzastopnih nastupa, a odmah po dolasku odgovorila je reperu Dragomiru Despiću Desingerici, koji je komentarisao kolege i njenu karijeru.

Katarina je kroz osmeh, poručila kolegi da bi trebalo da se priseti toga ko i koliko postoji na estradi, te je poručila da je tu mnogo duže nego on, kao i da sve što izjavljuje u javnosti, govori isključivo o njemu samom.

- Radim ovo već 12 godina i trajem, navikla sam se na sve. Radila sam pet dana sa upalom bešike i sad idem na sledeći. Da li će mi sutra neko reći hvala - ne, radim ovo isključivo zbog svoje publike - rekla nam je Kaća, pa se osvrnula na Desingericu, koji je za nju izjavio da "čim je u novinama i daje intervjue znači da je poznata", pa je dodala:

- Nek' prati malo, s obzirom da ja postojim 15 godina, a on se juče ispilio! Mislim da sam ja ipak njemu dala na značaju, neka radi šta hoće, njemu na čast!

