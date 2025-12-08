Nakon što je na internetu osvanula vest da joj je umrla majka, oglasila se Snežana Đurišić: Pevačica morala hitno da reaguje (VIDEO)

Danas je u medijima odjeknula vest da je pevačici Snežani Đurišić preminula majka.

Naime, pevačica se emotivno porukom na svom Istagramu oprostila od drage osobe, a na internetu je osvanula vest da joj je preminula majka.

Tim povodom se Snežana hitno oglasila i otkrila istinu:

- Dobar dan vamželim. Javljam se povodom informacije da mi je preminula majka. Hvala Bogu to je dezinformacija, ne znam kakvu potrebu ima neko da objavi takvu vest, a da ne proveri to baš pouzdano. Kao što rekoh, hvala Bogu svi smo dobro i zdravo, i majka Nara i ja vas pozdravljamo - rekla je Snežana.

Autor: N.B.