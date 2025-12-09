EVO KAKO DANAS IZGLEDA ZGODNI MANEKEN IZ CECINOG SPOTA KOJI JE ZALUDEO ŽENE 90-TIH: Pokazao zmijsko telo, njihao kukovima, a onda izbacio sopstvenu pesmu

Nikola Pavlović doživeo je neverovatnu popularnost pre 30 godina kada se pojavio kao maneken u spotu Svetlane Cece Ražnatović.

Davne 1995. godine kada je Ceca snimila spot za numeru "Ljubav fatalna, Nikola je privukao pažnju svojim izgledom, a devojčice su bile lude za njim. Mnogi su se pitali ko je zgodni muškarac koji je "ukrao šou" u vizuelnom rešenju pevačice, a on se vrlo brzo povukao iz javnosti.

Nešto kasnije poželeo je da se sam oproba u muzičkim vodala, ali je nakon prve pesme koju je snimio 2005. godine, ponovo nestao. Posle skoro dve decenije, Nikola se ponovo pojavio i izbacio pesmu koja je bila napisana za pevača Rođu Raičevića.

- Voleo sam njegove pesme "Ja imam tebe", "U tebe sam zaljubljen" i tako to su neke pesme koje obožavam. Ljudi su mi onda masovno govorili "čoveče, kako podsećaš na Rođu". Onda sam pustio sebe da čujem, i ono sam sebe naježim. To je boja ta, manir, ne imitiram ga. Prosto to je to, ja volim da pevam balade. Lično sam i bio drug sa njim, sedeli smo i pili kafu. On je nažalost tragično završio. Namestilo se tako sudbinski da ta pesma dođe do mene - otkrio je Pavlović svojevremeno i dodao:

- Normalan čovek, voleo je devojke, da se šali. Često smo sedeli zajedno. Pamtim ga kao vedrog i dragog čoveka punog duše. Nažalost nemam neke zajedničke slike. Nikola je tom prilikom govorio i o spotu koji mu je doneo popularnost, te je progovorio i o Ceci i saradnji sa njom!- To je bila njena prekretnica, te pesme "Neudoljiv, neumoljiv", "Ljubav fatalna". Super je bila prema meni i danas kad se vidimo pozdravimo se lepo - ispričao je Nikola.

Autor: Pink.rs