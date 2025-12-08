Naš sin nosi dva prezimena: Glumica i 17 godina stariji pevač dobili dete, ali do braka ipak nije došlo, evo zbog čega

Našu glumicu je publika zapamtila po filmu "Virdžina", a onda se oprobala i u rijalitiju "Veliki Brat". Međutim, poslednjih godina se Marta Keler povukla iz javnog života i ukoliko ne odete u pirotsko pozorište teško da ćete je videti na javnom događaju.

Ono što je zanimljivo jeste da je Marta Keler (49) u emisiji na Pinku upoznala ljubav svog života Zija Rizvanbegovića, poznatijeg kao Zijo Valentino (66). Njih dvoje imaju sina Gordana (16), a žive u vanbračnoj zajednici.

U jednom intervjuu, koji je Marta dala za Puls, glumica je pričala o tome kako je zavolela Zija i zbog čega nikada nije stala na ludi kamen sa pevačem.

– Upoznali smo se u jednoj emisiji. E, sada je važno to što je mene voditeljka zvala i rekla da snima dve emisije, tako da mogu da biram u kojoj ću gostovati, i ja sam je pitala ko su sve gosti. Bio je to 21. januar, ja sam bila na nekom raspustu, nije bilo predstava… Kada mi je nabrajala goste, kako je izgovorila ime Zijo, ja sam samo rekla: „E, ja ću tu gde je Zijo gost!“ Ne znam, tako mi je došlo da kažem i to je bilo to. Kada sam ušla u studio, prišla sam Ziji i rekla mu: "Ja sam Marta i imam sve vaše ploče" - ispričala je ona jednom prilikom.

Ona je otkrila da nikada nije planirala svadbu sa Zijom jer im to nikad nije bilo važno.

– Ma, ne, mi smo totalno van tih tradicionalnih stvari. Nismo nikada planirali svadbu. Nikada u svom životu sebe nisam zamišljala u beloj haljini, ovakvu, onakvu… Ne, nije nam to važno. Zato je naš Gordan ultramoderan tip, ima dva prezimena Gordan Rizvanbegović Keler - rekla je Marta u ranijem intervjuu za "Puls".

Autor: N.B.