ČESTO SE BAKŠIŠ VRAĆA NA ROMSKIM VESELJIMA: Borko Radivojević o humanitarnom podvigu, estradi, porodici i zaradama: Ovaj dinar se teško zaradi, sve sam uložio u nekretnine

Najpoznatiji harmonikaš Borko Radivojević večeras će sa svojim orkestrom odabrati dva vokala za njihov bend, a sav novac prikupljen na audiciji doniraće "Institutu za majku i dete".

Borko je sada u jednom intevuju progovorio o kandidatima, audiciji, estradi, porodici, ali i o o bakšišima na romskim slavljima i zaradama.

Došao je trenutak da ćete večeras odabrati dva vokala za vaš bend. Koliko će to biti teška odluka i šta je ono što će biti presudno u odabiru?

- Odluka je veoma teško zato što imamo 20 kandidata koji su vrhunski, a više od 400 je bilo prijavljenih... Tako da nam sada predstoji najteži deo posla. Moramo da pratimo sve, i harizmu i način ponašanja, sve je nekako bitno, zato smo odlučili da audiciju napravimo na ovakav način. Da bude uživo pevanje sa našim orkestrom i da tako nekako procenimo koja su dva kandidata najbolja za ulazak u bend.

Ko će vam pomoći da donesete tu odluku?

- Mislim da će nam prvenstveno pomoći narod jer ja nekako celu karijeru fokusiram prema narodu i prema tome šta narod očekuje, traži i želi, pa ćemo imati i glasanje na društvenim mrežama, delići od pesama biće objavljeni i tako će moći narod da glasa. I naravno naš sud je bitan, da vidimo ko nam odgovara za buduću saradnju. Mi u bendu već imamo ženski i muški vokal, večeras ćemo odabrati i još po jedan ženski i još po jedan muški. Cilj je da damo šansu mladim ljudima da zakoračimo na estradno nebo.

Najavili ste da ćete novac koji večeras bude sakupljen donirati "Institutu za majku i dete", kako ste se odlučili da baš ovoj ustanovi donirate sredstva? Koliko ste često deo humanitarnih akcija?

- Ja nikada o tome nisam voleo da pričam, ali dosta puta smo učestvovali. Odazovemo se svakoj humanitarnoj akciji gde nas pozovu. A odlučili smo se jer smatramo da jednoj takvoj ustanovi treba pomoći jer je zdravlje naše dece u pitanju. Mislim da je lepo spojiti ovakvu priču, kao što je audicija, sa humanitarnim radom i da sve doniramo u humanitarne svrhe.

Prošle godine ste dobili unuka. I vi ste ujedno i najmlađi deka na estradi. Kako ste se snašli u toj ulozi?

- Jako mi je drago zbog toga. To je predivni osećaj, neopisiv. Kod mene je tradicija da smo se svi rano oženili i osnovali porodice. Recimo moj otac koji ima 63 godine on je već pradeda. To je jako lep osećaj. Trudim se da što više uživam sa unukom Jakovom. Za mene je najlepši osećaj na svetu.

Sa koliko godina ste se vi oženili?

- Ja sam se oženio sa 20, a sa nepune 22 sam postao otac. Prvo smo dobili ćerku Anastasiju, onda sina Luku, pa ćerku Anđeliju...

Da li vam je supruga najveća podrška u karijeri i životu?

- Svakako, bez premca. Supruga Milena je oduvek uključena i u karijeru i u posao, ali najviše u odgajanju dece i jako sam joj zahvalan na tome što imamo tri predivna deteta, koja su vaspitana, školovana, trude se... Oduvek je podrška, oduvek je uz mene i nadam se da će tako ostati.

Sigurno je imala mnogo razumevanja što ste bili dosta odsutni od kuće...

- Ovo je jako težak posao. Meni je najviše žao u životu što sam propustio odrastanje svoje dece. Ali sve to ima svoju cenu. Mene je Bog stvorio za ovaj posao i jedino to umem da radim i ništa drugo i to najviše i volim. Sve ima svoje.

Kakva je po vama trenutna situacija na estradi? Kako komentarišete nove pesme, odnose među pevačima, i njihove svađe?

- Mislim da i te svađe i rasprave i skandali, sve je to deo igre. Ja ne podržavam takav način plasiranja sebe u medijima, Fokus uvek treba da bude na muzici. Svako od nas ima svoj privatni život, probleme, dobre i loše trenutke, ali to treba da ostane u krugu porodice, a ne od toga da pravimo skandale... Mnogo kod nas se ljudi opredeljuje za takve karijere, što ja ne podržavam... Tako da nam situacija nije baš zlatna, ali dobro.

Mnogo se priča o tim bakšišima na romskim veseljima, kako to zapravo sve funkcioniše?

- Ništa to nije tako kao što se vidi, ali sve je stvar dogovora. Nekada se honorari za sve isplaćuju kroz bakšiš, tako da tu deluje da je ogromna cifra, ali kada se tu raspodeli, to budu normalni honorari koje svako dobije. Jako je skupo putovanje, avionske karte, hoteli, iznajmljivanje opreme u inostranstvu, zato ponekad na snimcima deluje da je to mnogo para... Zato ljudi misle da nas neko plati ovako i onda plus bakšiš, ali zapravo ne, to su naši honorari.

Znači one novčanice što se bacaju po podu se vraćaju?

- Dešava se i to. Na romskim veseljima postoji čovek sa njihove strane koji je zadužen da sve to skupi i na kraju kada se veselje završi mi dobijemo naše honorare za koliko smo dogovoreni, koliko je tu bilo bačenog bakšiša nas to i ne zanima. Svuda je različito, sve je stvar dogovora.

Da li se sećate vašeg najvećeg bakšiša?

- Mogu da izdvojim svirku u Krupnju gde je bakšiš bio ozbiljan, baš ozbiljan i izdvojio bih jedno veselje u Švajcarskoj gde je bakšiš bio abnormalno veliki. Ne bih o ciframa, ali više od pet nula.

Da li dobijate i nešto drugo sem novca?

- Da, više puta. U mom kraju, kod Petrovca na Mlavi bio je običaj da muzika dobija dukate, tako da se to i do dan danas zadržalo, ali ređe. Ali desi se da dobijemo dukat, zlatnik, ja sam nakit dobijao. Ima na snimcima kad daju sat, kad popiju više, ali mi mu to vratimo na kraju vratimo.

Koliko često ste bili u neprijatnim situacijama na tezgama?

- Imao sam dosta neprijatnih situacija, tuča, pucnjava, svega i svačega... Vrlo je stresno kad se desi. Nikad nismo imali slučaj da nas neko maltretira, ali neprijatno je i kad gledamo ako se desi tuča, to je nešto što ostaje ceo život u glavi i stresiramo se.

Dosta ulažete u nekretnine, da li ste razmišljali o nekom biznisu?

- Biznis sa nekretnina ne, o tome nisam razmišljao. Uspeo sam da obezbedim svojoj porodici krov nad glavom, deci krov nad glavom, da svako ima svoje. I negde smatram da to i jeste cilj kad se bavimo dobrim poslom da to treba da se obezbedi jer svedoci smo i da su mnogi zarade potrošili na kocku, na piće... Ja nisam nikada tako razmišljao, trudio sam da novac, koji se teško zarađuje, da ga pametno ulažem, da bi moja porodica što lakše da živim.



Autor: N.B.