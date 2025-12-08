OVU EKIPU NISTE OČEKIVALI – A IMAJU MISIJU DA NAPRAVE HAOS U ŠIMANOVCIMA! Ognjen Amidžić izabrao neverovatne goste koji će pesmom i smehom oduševiti gledaoce najgledanije late night emisije!

U najnovijem izdanju emisije "AmiG show" voditelj Ognjen Amidžić ugostio je Sandru Afriku, Đeksona, Anabelu, Teodoru Popovsku, Dragana Marinkovića Macu, Amar Gileta i Princa od Vranje.

Sandra Afrika, sa godinama sve vrelija – baš kao i kontinent po kom je i dobila nadimak, sa zgodnim kolegom Đeksonom je izbacila hit-pesmu “Laganica” koji ima gotovo milion i po pregleda na Youtube-u. Njih dvoje će kod Ognjena otkriti kako je došlo do njihove saradnje, kako su se osećali dok su snimali vrele scene, da li bi jedno drugo okaraktelisali kao najprivlačnijeg izvođača na sceni i da li možemo da očekujemo njihovu zajedničku saradnju u bližoj budućnosti.

Anabela Atijas, dama koja već tri decenije mami uzdahe, otkriće tajnu mladalačkog izgleda. Da li se zaista oseća kao najprivlačnija baka regionalnog javnog života, koliko i dalje ima entuzijazma za nastupe, šta najviše ceni kod bivšeg i sadašnjeg supruga, da li je verovala u Lunin uspeh, da li više vrednuje Slađine ili Vesnine glasovne sposobnosti – otkriće u utorak u najnovijem izdanju emisije “Ami G Show”.

Mlada, popularna pevačica – Teodora Popovska poznata je sem po hitovima i po vezi sa kolegom ReljomTorinom. Oni su pre par meseci stavili tačku na njihov ljubavni odnos, a sada Teodora je rešila da pokaže da samostalno i te kako može da doprinese popularnoj muzičkoj sceni. Ona će govoriti o novim pesmama, ali i kako se nosila sa raskidom, kao i da li postoji neko ko je sada osvojio njeno srce.

Glumac Dragan Marinković Maca, poznat je po svojim brojnim ulogama, ali i po oštrom jeziku i duhovitim komentarima o domaćoj estradi. Maca će u emisiji pričati o karijeri, svojim najzanimljivijim iskustvima sa setova i javnih događaja, ali i iskreno prokomentarisati ljude sa javne scene. Gledaoci mogu očekivati dozu humora, sarkazma i neočekivanih anegdota, ali i ličnih priča koje do sada nisu otkrivene.

Popularni pevač – Amar Gile poznat po moćnom glasu i hitovima koji osvajaju publiku kod Ognjena će govoriti o svojoj muzičkoj karijeri, novim pesmama i nastupima, ali i o izazovima slave i pritiscima kojenosi medijska pažnja. Amar će podeliti lične trenutke i planove za budućnost, a gledaoci će imati prilikuda saznaju i kako se nosi sa tračevima i brojnim obavezama u muzičkom svetu.

Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, naš ovogodišnji predstavnik za Euro Song, govoriće osvojoj popularnosti nakon ovog prestižnog takmičenja. Kako se nosi sa prepoznatljivošću, šta mu je ovo takmičenje donelo, da li bi ponovo učestvovao i šta bi ovog puta promenio - kao i kakvi su mu utisci nakon posete Kazahstana.

Neverovatna noć je pred nama. Ognjenovi gosti obećavaju dobru pesmu i zabavne razgovore koji će osvežiti ovaj utorak veče. Naravno, tu su i neizostavne igrice – te je dobar provod zasigurno zagarantovan. Ne propustite najnoviji “Ami G Show” ovog utorka u 23h samo na TV PINK.

Autor: S.Paunović