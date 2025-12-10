OVAJ VELIKI HIT JE ODBILA ILDA ŠAULIĆ! Nije želela da otpeva pesmu koju svi obožavaju: Nisam je razumela...

Jako često pevači odbiju pesme koje kasnije postanu veliki hitovi, a isto se dogodilo i Ildi Šaulić.

Ilda Šaulić je rekla da je pesma "Poželela" prvo bila ponuđena njoj, ali ona pesmu nije razumela.

- Nisam razumela pesmu, napisao je Peđa Medenica, prelepa pesma. Slušala sam je kod Endžija u studiju i rekla sam dobro, ali ovo meni nešto nije. Kada je ona snimila, čula sam, stvarno je fenomenalna pesma - rekla je Ilda svojevremeno i dodala da se ne kaje.

- Nije mi žao, jer je Indira pesmu donela baš onako kako treba. Možda pesma nije ni bila za mene. Uvek kažem da sve što se desi u životu, dešava se sa razlogom.

"Nemam mnogo prijatelja"

Podsetimo, Ilda je nedavno govorila da nema puno prijatelja, te da pažljivo bira krug ljudi.

- Meni je moja majka zamerala dok sam bila mlađa što nemam mnogo prijatelja: "Jao Ilda, pa šta je to, imaš samo par nekih ljudi sa kojima se družiš", često mi je govorila, ali ja sam takva i tako je ostalo do danas - rekla je Ilda u jednoj emisiji.

Autor: M.K.