OVO JE MAMA ANE NIKOLIĆ: Pevačica Raletu pretila da će NJENA MAJKA DA SE OBRAČUNA SA NJIM, a evo kako Miljana izgleda! Slikala se u providnom ogrtaču (FOTO)

Poznata pevačica Ana Nikolić (47) isticala je u više navrata da joj je majka Miljana često bila velika podrška. Anina mama izgleda odlično u 66. godini života, a nije joj strano da pozira u provokativnim izdanjima.

Miljana se ne pojavljuje često u javnosti, a jednom prilikom smo mogli da vidimo kako ona izgleda u bikiniju.

Anina mama se slikala sa providnim ogrtačem, dok je pozirala sa naočarama za sunce.

Pevačica Ana Nikolić letos je prijavila policiji kompozitora Gorana Ratkovića Raleta za nasilje, a u haos oko njih je tad uvukla i majku.

Ana je tad prokomentarisala to što je Rale objavio prepisku sa njenom majkom, u kojoj ona navodno kaže da je trebalo više da je tuče.

- Bednik ide i priča šta mu je moja majka rekla! Reći će njemu moja majka kad mu sada ode na kućnu adresu! - istakla je pevačica besno za "Dnevni Avaz".

Pevačica krivila "lažnu šminkerku" za sukob sa Raletom

Ana je, podsetimo, pre par meseci istakla da je razlog sukoba sa Raletom "lažna šminkerka".

- Ja sam bežala iz kuće, nisam htela da sedim, a gospodin u 5.30 kaže: "Evo nove prilike", pošto se same nude šminkerke lažne, njegov broj je bio na Instagramu, više ne stoji. On briše poruke i ispod samo piše: "Dogovoreno"... Je l' dogovoreno? Evo, dogovoreno ti je zauvek! Pogrebna oprema stiže po tebe, da znaš! - govorila je Ana Nikolić.

- Pali standardi, od pevačice do lažnih šminkerki. Putevi su dugi, ali s Anom su kraći. Hvala, doviđenja! Svi putevi vode ka Ani. S Anom su putevi kraći! Koji bre Rale, koga on zanima više, od danas nikog - jasna je bila Ana za pomenut medij.

Autor: M.K.