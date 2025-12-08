NAŠA PRVA ŠETNJA! Anja Mit objavila sliku sa sinom Filipom: Glumica blista i puca od ponosa - ovo su NEPROCENJIVI MOMENTI (FOTO)

Glumica Anja Mit (33), koja se nedavno porodila carskim rezom, sada je obradovala pratioce novom objavom na društvenim mrežama.

Na fotografiji koju je podelila vidi se trenutak koji je raznežio mnoge - njena prva šetnja sa sinom Filipom.

Anja Mit, koja je tokom trudnoće često delila svoje emocije i pripreme za dolazak bebe, sada blista više nego ikada. Prizor mlade mame koja s ponosom gura bebina kolica izazvao je pravu lavinu pozitivnih komentara i čestitki.

"Prelepi ste", "Uživajte u svakom trenutku" - nižu se poruke oduševljenih fanova.

"Ugojila sam se 12 kilograma"

Anja Mit je dobila sina Filipa sa partnerom, košarkašem Vladimirom Petrovićem, a sada je govorila o tome kako se hranila u trudnoći.

- Ja sam stalno govorila da ću ja da budem idealna nakon porođaja, da ću da budem zgodna i slično. I to mi se i ostvarilo. Šalu na stranu, merila sam se do osmog meseca i do tada sam se ugojila 12 kilograma. Tada sam rekla da se moje merenje tu završava i to je dobar način da se ne opterećujem - otkrila je Anja.

Kako je dodala, ona danas može da nosi garderobu koju je nosila i pre drugog stanja.

- Pratila sam obime i garderobu kad sam prestala da se merim. Sad sam, dve nedelje nakon porođaja, ušla u devojačke farmerke, nosila sam ih pre trudnoće. Balans, zdrava ishrana i odnos prema telu i duhu je ključan, pa i u trudnpći - zaključila je ona.

Autor: M.K.