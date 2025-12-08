U PRAZNIM SOBAMA ODZVANJAJU VAŠI KORACI! Bivši muž Marije Mikić slomljen zbog razvoda: Nemam svoj krov, učim da dišem ponovo... (FOTO)

Pevačica Marija Mikić nedavno se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje dece - ćerku Đurđu i sina Miliju.

Sada je Jovan na Instagramu podelio fotografiju sa naslednicima i istakao koliko mu je teško što više ne živi sa njima.Jovan je rekao da ga obuzme tuga kada šeta praznim sobama.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on.

Marija o odnosu sa bivšim mužem

Podsetimo, Marija je nedavno govorila o odnosu sa bivšim mužem.

- Ne znam da li je u današnje vreme toliko nenormalno da, ako se dvoje ljudi rastanu, deca moraju da pate? Ja svom bivšem mužu redovno šaljem slike, snimke i dogodovštine i zajedno se dogovaramo oko svega što je vezano za našu decu. To ne znači da smo na moru zajedno, niti bilo šta slično. Iako sam rekla da se neću oglašavati na ovu temu, iako sam se sklonila da ozdravi,, morala sam. Normalna komunikacija je odlika odgovornih ljudi prema tim malim i nedužnim bićima - napisala je između ostalog Marija tada na svom Instagram nalogu.

Autor: M.K.