NAŠA PEVAČICA (47) POSLE 16 GODINA DOŠLA IZ AMERIKE U SRBIJU! Sa 115 kilograma spala na 65, pokazala kako sad živi: Nije mi žao što sam otišla...

Poznata pevačica Anica Milenković (47) vratila se prošle godine nakon 16 godina u Srbiju i tada je otkrila nepoznate detalje iz privatnog života.

Anica je preko okeana izgradila porodicu, rodila je dvoje dece i povukla se iz medija, a sada je na svom profilu na Instagramu pokazala kako izgleda.

Na fotografiji koju je podelila, pevačica izgleda opušteno i srećno.

- Nema boljeg načina da se završi nedelja nego u omiljenoj košulji, sa čašom nečega dobrog u ruci. A naočare su tu da vide sve što treba" - napisala je Anica Milenković

"Došla sam ovde posle 16 godina"

- Idem nazad kući. Došla sam ovde da završim neke stvari, da vidim svoju familiju posle 16 godina. Sve se dogodilo iznenada, neplanirano, ali je dobro podsetiti se kako sve ovo izgleda. Ne kažem zbog mojih godina da sam ja ostarila, ima mlađih pevača, nisam više tu i taj tempo života ne bih mogla da ponesem. Toliko sam godina bila po strani, ali me sve ovo navodi da mi je tamo lepo, da sam ušuškana, ovo je sve sada novo, a staro za mene – ispričala je Anica i dodala:

- Drago mi je da sam videla ljude koje znam toliko godina i sa kojima sam ostala u korektnim odnosima. Ima ljudi sa kojima sam bila mnogo bolja, ali se taj kontakt prekinuo, ne znam zbog čega. Možda sam ja kriva, možda neko drugi, ali nećemo sada o tome.

Podsetimo, ona je uspela da sa 115 kilograma, koliko je imala, dođe do idealnih 65.

- U prvoj trudnoći sam se mnogo ugojila jer sam se opustila. Do tada sam trenirala i pazila šta jedem jer sam sklona gojenju. Kada sam pre 12 godina rodila ćerku Barbaru, uspela sam da oslabim, a onda je usledila druga trudnoća.

U Americi bavi muzikom

- Ja i dalje pevam, možda samo nisam bila u emisijama, možda je moralo tako da bude. Nije mi žao što sam otišla, promenilo se dosta toga, pojavilo se mnogo dobrih pevača. Ja sam se okrenula ka porodici, deci, nekom drugom načinu života. To da sam nestala mi je zvučalo jako ružno, ali to mogu da opravdam jer se nikada nisam pojavljivala. Radim ja sve što mogu da radim, pevanje je moja prva ljubav. Radim svadbe, festivale, ali imam i drugi posao koji radim, to nije za mene problem – ispričala je ona.

Autor: M.K.