DANAS MI SE CEO DAN PLAČE, NADAM SE DA SI NA NEKOM BOLJEM MESTU! Danijela Karić slomljena od tuge, javno se oglasila: Kraljica bila i ostala... (FOTO)

Danijela Karić je i 9 meseci nakon smrti majke Hafe Karić neutešna. Obratila se emotivnim rečima i podelila zajedničku sliku.

Na slici Hafa i Danijela zajedno poziraju i vidi se koliko su se volele:

"Danas je tačno prošlo 9 meseci kako si nas napustila mamice moja. Danas mi se ceo dan plače i razmišljam zašto sam toliko tužna i zašto mi je sve previše emotivno, a zapravo ti mi mnogo nedostaješ samo da mogu da te zagrlim i ništa više mi ne treba, tvoj zagrljaj, tvoj osmeh, tvoja lepa reč bila je lek za sve. Uvek se setim kad god te pitam mama hoćeš da popijemo kafu, ti mi uvek kažeš hoću lepotice mamine sa tobom uvek iako si već popila kafu pre toga nikad nisi htela da me odbiješ i uvrediš, a sada toga više nema, bila si zaista jedinstvena i posebna, u svakom smislu te reči… volim te najviše i nadam se da si to znala, osetila dok si bila sa nama… hvala ti za sve! Verujem i nadam se da si zaista sada na boljem i bezbrižnijem mestu i da te više ništa ne boli i ne muči. Moja kraljica zauvek bila i ostala" - napisala je Danijela karić u svojoj emotivnoj objavi.

Prevremeni porođaj i 9 dana u bolnici

Inače, Danijela Karić je porodilište napustila nakon 9 dana, a tada je govorila o prevremenom porođaju.-Milica je požurila došla je mesec dana ranije, veliki je borac. Imala sam strah, ali sve je prošlo dobro. Hvala lekarima. Jako sam uzbuđena i srećna - rekla nam je Danijela tada.Inače, Ivan i Danijela Karić pre pet godina dobili su sina kojem su dali ime Maksim.

Ona iz prethodnog braka sa fudbalerom Nikolom Martaćem ima ćerku Moniku i sina Filipa.Danijela i Nikola Martać godinama su nosili titulu jednog od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, te je vest o njihovom razvodu sve iznenadila. Oni su bili u braku devet godina, a nakon razvoda on je nastavio da živi život daleko od očiju javnosti.

Autor: M.K.