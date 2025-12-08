KIJA NAPUSTILA BOLNICU I POKAZALA GDE SE NALAZI: Posle operacije uživa sa bliskom osobom, snimila detalje (FOTO)

Pobednica "Zadruge" Kija Kockar nedavno je imala operaciju, o čemu se naširoko priča. Ona je napustila bolnicu, a sad je pokazala gde se nalazi.

Kija Kockar je posetila "Zimsku bajku" u Beogradu, te je snimala detalje koji se nalaze oko nje.

Bila je oduševljena onim što vidi, a društvo joj je pravila bliska prijateljica, koju je označila u objavi.

Kija je operaciju obavila u jednoj privatnoj klinici.

- Zdrava u svakom smislu - napisala je bila na Instagramu, čime je svojim pratiocima dala do znanja da je sve prošlo kako treba i da se oseća dobro nakon intervencije.

"Molim vas, budite ljudi"

Podsetimo, Kija je nedavno posetila bolnicu gde je odradila brojne analize, a onda se oglasila i saopštila rezultate.

- Upravo mi je stigao mejl sa rezultatima svih trideset i više analiza od jutros. Hvala Bogu, sve je u redu i možemo da zakažemo operaciju. Naravno da mi nije bilo svejedno što sam morala da ćutim o nekim privatnim stvarima, dok se javno udara na mene kao na ženu, i to od strane žene, dok se izmišljaju laži iz nemoći - rekla je Kija Kockar i dodala:

- Mislim da je svima jasno da, da bi analize bile dobre, potrebno je da budem bez stresa i da se fokusiram na svoj cilj. Znam da sam javna ličnost i da sam dugi niz godina trpela mnogo toga da bih sačuvala bar deo svoje privatnosti, ali evo, dobili ste bar deo odgovora o tome šta se dešava u mom životu. Molim vas još jednom da budete ljudi i hvala vam.

Autor: M.K.