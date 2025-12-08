AKTUELNO

Domaći

SAŠA KOVAČEVIĆ ZAVRŠIO NA INFUZIJI, a evo i zbog čega: Ovaj prizor zabrinuo mnoge (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popularni pevač Saša Kovačević sada je zabrinuo svoje fanove kada je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa infuzijom.

Na slici se vidi kako u ruci ima braunilu dok prima terapiju, što je izazvalo brojne komentare i poruke podrške.

Foto: Instagram.com

Pevač je po svemu sudeći zbog visoke temperature primio infuziju i njegova objava pokazuje da trenutno vodi brigu o svom zdravlju.Fanovi su odmah izrazili zabrinutost i poslali poruke podrške, nadajući se da će se Saša brzo oporaviti.

Foto: Instagram.com

Kleknuo na kolena i zaprosio Zoranu

U egzotičnom i romantičnom okruženju, pevač je nedano rešio da zaprosi prelepu Zoranu tako što je kleknuo na kolena, a ona nije mogla da sakrije oduševljenje.

"Moje si danas, moje si sutra" - napisao je pevač, a pevačica Nataša Bekvalac odmah im je komentarisala objavu i napisala: "Aaaaaaaa", a osim nje i mnoge druge poznate ličnosti su im čestitale.

Autor: M.K.

#Saša Kovačević

#Temperatura

#infuzija

#pevač

#zabrinuo

POVEZANE VESTI

Domaći

Voditelj Elite 8 završio na infuziji: Milan Milošević novom objavom zabrinuo javnost (FOTO)

Domaći

MILAN MILOŠEVIĆ ZAVRŠIO NA INFUZIJI: Dva dana pre početka Elite 9 zabrinuo sve (FOTO)

Domaći

Jedva čekam da postanem otac: Saša Kovačević verio je svoju devojku Zoranu, a sada je progovorio o svadbi i proširenju porodice

Domaći

SAŠA KOVAČEVIĆ U DRUŠTVU SVETSKE ZVEZDE Đino Vaneli prvi put u Beogradu, a društvo mu pravi naš pevač: Evo kako su se provodili

Domaći

Saša Kovačević otkrio da li ga je Emina Jahović pozvala na koncert, a evo i da li je želi na svom: Imam svoje razloge!

Domaći

KREM DE LA KREM ESTRADE SE SJATIO NA PROSLAVU PUNOLETSTVA MATIĆEVE ĆERKE! Peđa blizanac i Saša Kovačević bez žene, Cecina sestra beži od kamera, a evo