SAŠA KOVAČEVIĆ ZAVRŠIO NA INFUZIJI, a evo i zbog čega: Ovaj prizor zabrinuo mnoge (FOTO)

Popularni pevač Saša Kovačević sada je zabrinuo svoje fanove kada je na društvenim mrežama podelio fotografiju sa infuzijom.
Na slici se vidi kako u ruci ima braunilu dok prima terapiju, što je izazvalo brojne komentare i poruke podrške.
Pevač je po svemu sudeći zbog visoke temperature primio infuziju i njegova objava pokazuje da trenutno vodi brigu o svom zdravlju.Fanovi su odmah izrazili zabrinutost i poslali poruke podrške, nadajući se da će se Saša brzo oporaviti.
Kleknuo na kolena i zaprosio Zoranu
U egzotičnom i romantičnom okruženju, pevač je nedano rešio da zaprosi prelepu Zoranu tako što je kleknuo na kolena, a ona nije mogla da sakrije oduševljenje.
"Moje si danas, moje si sutra" - napisao je pevač, a pevačica Nataša Bekvalac odmah im je komentarisala objavu i napisala: "Aaaaaaaa", a osim nje i mnoge druge poznate ličnosti su im čestitale.
Autor: M.K.