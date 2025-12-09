GAJI ORGANSKU HRANU I PRAVI KUĆICE ZA PTICE: Ovako se Slavica Rokvić podmlađuje, otkrila i jednostavan recept za detoks

Udovica pokojnog pevača Marinka Rokvića, Slavica Rokvić često deli na društvenim mrežama detoks recepte, te je tako otkrila šta je zaslužno za njen mladolik izgled.

Naime, Slavica tvrdi da već neko vreme bere divlje voće od kog pravi sokove i zdrave napitke, a rad u bašti je nešto što je relaksira u ovim stresnim vremenima.

- Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti. Naša bašta je kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin... Malo li je - napisala je Slavica, koja je u bašti napravila i kućice za pse.

Inače, Slavica je podelila i detoks recept od divljeg voća.

- Fermentisana vodnjika, mali detoks za svaki dan - napisala je Slavica preko snimka na kom se vidi napitak svetlo roze boje.

Bitno je da nabavite divlju krušku i jabuku, tu su i kleka, šipurak, drenjina, trnjina, gloginja. Piće se još može oplemeniti drugim sastojcima, sličnog porekla.

Slavica je davnih dana preuzela domaćinstvo potpuno na sebe, a raj na Košutnjaku koji su pažljivo gradili, nastavio je da blista istim sjajem.

Slavica je osim organskog povrća i voća sadila i začinsko bilje, ukrasno cveće. Međutim, ni dekoraciju u rajskom vrtu nije prepustila slučaju, pa je kućicu za ptice i ukrasne korpice sama pravila.

Autor: N.B.