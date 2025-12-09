Pevačica otkrila detalje iz privatnog života: Još uvek vozim auto iz 2006, a jutro počinjem šljivovicom

Popularna pevačica Indira Radić ne voli da eksponira svoj privatni život, a i kada govori o tome onda informacije servira "na kašičicu". Pred svoj prvi novogodišnji nastup u Beogradu odlučila je da ipak ispriča neke nepoznate detalje o sebi.

Indira Radić će Novu godinu provesti radno, što je za nju neobično jer je tokom praznika obično kući. Na pitanje čime će nazdraviti u ponoć, ona kaže da je više onaj tip ljudi koji voli da popije na prazan stomak.

- Najviše volim da popijem jednu domaću pravu rakiju, čistu šljivovicu. Ako se osećam dobro i ako mi organizam traži. Ne sad svako jutro, ali da ima tih zdravih bobica za cirkulaciju i želudac da ti daju elan i to je to. Inače nisam neko ko voli alkohol i ne osećam se dobro ako popijem dve čaše vina. Alkohol samo u malim količinama - rekla je ona.

Za praznike nije nastupala kako bi vreme posvetila sinu.

- Ja nisam pevala Nove godine, jako sam puno radila i putovala pa kad dođe Nova godina i Božić htela sam da budem sa sinom. Kad god otputujem čeznula sam za njim što je ostao kući. Ne mogu sve poneti sa sobom kada napustim ovaj svet, nije mi bitan honorar, htela sam da budem uz porodicu - ispričala je pevačica.

"Vozim auto koje sam kupila 2006. godine"

Kako je dodala, svoj privatni život ne krije, ali ne voli da ga eksponira jer "nema potrebe da drugi komentarišu šta sve ima".

- Nije mi bitno da govorim koliko imam ili koji automobil vozim. Ne volim to javno da iznosim, nisam materijalista. Vozim auto koji sam toliko želela da imam i kupila sam ga 2006. godine. On je moja amajlija. Pitaju me zašto ga ne promenim, a zašto bih? Više volim da kupim zemlju ako imam para pa da ostane mojim unucima i praunucima i da živim normalan život i da imam da platim i ne dugujem - ispričala je Indira Radić.

Inače, Indira se preselila na Kosmaj. Napustila Beograd i sad na planini pravi prirodni lek protiv prehlade: "Srce mi je čeznulo za ovim".

Autor: N.B.