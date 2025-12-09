AKTUELNO

Uzak struk i tetovaža na bedrima: Pevačica smršala 40 kilograma pa u teretani pozirala u kratkom topu, komentari pljušte (Foto)

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Indira Aradinović Indi prošla je kroz ozbiljnu transformaciju kada je izgubila čak 40 kilograma nakon što je operisala želudac, a onda se ozbiljno posvetila treninzima. Sada je pokazala sliku iz teretane i jasno je koliko se promenila.

Indi Aradinović redovno trenira, a sada je pohvalila kadrovima iz teretane gde bez problema može da nosi kratki top. Ona je istakla struk u helankama, a go stomak pokazao je da ima veliku tetovažu na bedrima.

Pevačica je duže vreme kuburila sa viškom kilograma, a kako je ranije rekla, ona je uspela da smrša 25 kilograma samo treningom. Tako danas ne odustaje od ideje da se redovne vežbe ne preskaču.

Foto: Instagram.com

Pevačica je pokazala veliki ožiljak na stomaku, koji kako kaže, ponosno nosi, a koji je dobila prilikom operacije želuca, kada je jedva preživela usled komplikacija koje su se javile.

Ona je sada progovorila o ožiljku na stomaku i tvrdi da se ne stidi svojih rezova.

- Što se mog ožiljka tiče, nemam problem da ga pokažem. To je deo mene. Nosim ponosno ožiljak jer sam drugu šansu za život dobila i mislim da treba da slavim dva rođendana sada.

Autor: N.B.

