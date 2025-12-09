Uzak struk i tetovaža na bedrima: Pevačica smršala 40 kilograma pa u teretani pozirala u kratkom topu, komentari pljušte (Foto)

Indira Aradinović Indi prošla je kroz ozbiljnu transformaciju kada je izgubila čak 40 kilograma nakon što je operisala želudac, a onda se ozbiljno posvetila treninzima. Sada je pokazala sliku iz teretane i jasno je koliko se promenila.

Indi Aradinović redovno trenira, a sada je pohvalila kadrovima iz teretane gde bez problema može da nosi kratki top. Ona je istakla struk u helankama, a go stomak pokazao je da ima veliku tetovažu na bedrima.

Pevačica je duže vreme kuburila sa viškom kilograma, a kako je ranije rekla, ona je uspela da smrša 25 kilograma samo treningom. Tako danas ne odustaje od ideje da se redovne vežbe ne preskaču.

Pevačica je pokazala veliki ožiljak na stomaku, koji kako kaže, ponosno nosi, a koji je dobila prilikom operacije želuca, kada je jedva preživela usled komplikacija koje su se javile.

Ona je sada progovorila o ožiljku na stomaku i tvrdi da se ne stidi svojih rezova.

- Što se mog ožiljka tiče, nemam problem da ga pokažem. To je deo mene. Nosim ponosno ožiljak jer sam drugu šansu za život dobila i mislim da treba da slavim dva rođendana sada.



Autor: N.B.