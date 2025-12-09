AKTUELNO

Domaći

Pevačica odabrala ime za ćerku: Ima posebno značenje, 10 godina mlađi muž neće prisutvovati porođaju

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Aleksandra Bursać čeka devojčicu sa 10 godina mlađom kolegom, a ime za naslednicu je već izabrala i otkrila.

Par sa nestrpljenjem iščekuje dolazak ćerkice, a pevačica je sada otkrila i koje ime će dobiti naslednica. Roditelji su doneli odluku da ćerkica dobije predivno ime Kasija.

Foto: Instagram.com

Inače ime Kasija je grčkog porekla i u prevodu znači "pametna i uzvišena", "nadarena" i talentovana".

Foto: Instagram.com

Aleksandra Bursać je ime za naslednicu otkrila putem svog Instagram profila snimajući benkice i odelca koja je pripremila za naslednicu, a na jednom od njih izvezeno je „Kasija Sekulić“.

Aleksandra je govorila o razlici u godinama među partnerima.

-Svako u početku ima sumnju, da li to bio mlađi, stariji itd. Uopšte godine nisu bitne, barem iz mog iskustva mogu da kažem. Mene je njegovo vaspitanje i odnos kakav ima prema meni od starta kupilo, a kasnije i njegova porodica jer sve ide iz porodice i kuće. Nisu za džabe pre pitali: „čiji si ti“. Verujte mi – rekla je ranije Aleksandra.

Autor: N.B.

#Aleksandra Bursać

#Brak

#Porođaj

#Stevan Sekulić

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

Folkerka čeka dete s deset godina mlađim mužem: Pogledajte kako izgleda u osmom mesecu trudnoće, stomak u prvom planu (FOTO)

Domaći

Trudna Aleksandra Bursać moli ljude za pomoć: Ima nesnosne zdravstvene tegobe, ne može više da izdrži

Domaći

Njihovoj sreći nema kraja: Aleksandra Bursać saznala pol bebe, odmah otkrila i ime za koje su se odlučili!

Domaći

Pogledajte kako Aleksandra Bursać izgleda TIK PRED POROĐAJ i bez trunke šminke: Pevačica ne skida osmeh s lica (FOTO)

Domaći

ALEKSANDRA BURSAĆ PRED POROĐAJ DONELA VAŽNU ODLUKU! Pomenula i 10 godina mlađeg muža: Tako smo izabrali

Domaći

Trudna Aleksandra Bursać priznala kakav odnos ima sa svekrom i svekrom: Mreže gore nakon ove objave! (FOTO)