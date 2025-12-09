Pevačica odabrala ime za ćerku: Ima posebno značenje, 10 godina mlađi muž neće prisutvovati porođaju

Pevačica Aleksandra Bursać čeka devojčicu sa 10 godina mlađom kolegom, a ime za naslednicu je već izabrala i otkrila.

Par sa nestrpljenjem iščekuje dolazak ćerkice, a pevačica je sada otkrila i koje ime će dobiti naslednica. Roditelji su doneli odluku da ćerkica dobije predivno ime Kasija.

Inače ime Kasija je grčkog porekla i u prevodu znači "pametna i uzvišena", "nadarena" i talentovana".

Aleksandra Bursać je ime za naslednicu otkrila putem svog Instagram profila snimajući benkice i odelca koja je pripremila za naslednicu, a na jednom od njih izvezeno je „Kasija Sekulić“.

Aleksandra je govorila o razlici u godinama među partnerima.

-Svako u početku ima sumnju, da li to bio mlađi, stariji itd. Uopšte godine nisu bitne, barem iz mog iskustva mogu da kažem. Mene je njegovo vaspitanje i odnos kakav ima prema meni od starta kupilo, a kasnije i njegova porodica jer sve ide iz porodice i kuće. Nisu za džabe pre pitali: „čiji si ti“. Verujte mi – rekla je ranije Aleksandra.

Autor: N.B.