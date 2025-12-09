Posle skoro dve decenije karijere: Rada Manojlović pazarila stan u Beogradu i otkrila kako izgleda njen novi prostor

Pevačica Rada Manojlović nedavno je pazarila luks nekretninu posle 18 godina života u Beogradu, gde se preselila po učešću u Zvezdama Granda 2007. godine.

Rada je sada dopustila javnosti da zaviri u enterijer stana na Voždovcu, za koji se po medijskim navodima procenjuje da vredi oko 250.000 evra.

Na fotografiji Rada pozira nasmejana, ali je najveću pažnju privukla pozadina. Zid iza nje ukrašen je modernim 3D dekorativnim panelima, u reljefnom geometrijskom stilu, kakvi se najčešće koriste u luksuznim enterijerima i novogradnji višeg standarda.

Pratioci su odmah primetili i da stan odlikuju visoki plafoni, širok prostor i minimalistički dizajn, što dodatno doprinosi utisku luksuza.

Iako pevačica retko pokazuje detalje svog privatnog života, čini se da ovaj kadar otkriva da je svoj dom uredila ukusno, moderno i u skladu sa trendovima, bez štednje na kvalitetnim detaljima.

Rada je stan od 70 kvadrata platila 250.000 evra.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.



Autor: N.B.