Posle skoro dve decenije karijere: Rada Manojlović pazarila stan u Beogradu i otkrila kako izgleda njen novi prostor

Pevačica Rada Manojlović nedavno je pazarila luks nekretninu posle 18 godina života u Beogradu, gde se preselila po učešću u Zvezdama Granda 2007. godine.

Rada je sada dopustila javnosti da zaviri u enterijer stana na Voždovcu, za koji se po medijskim navodima procenjuje da vredi oko 250.000 evra.

Foto: Instagram.com/radamanojlovic

Na fotografiji Rada pozira nasmejana, ali je najveću pažnju privukla pozadina. Zid iza nje ukrašen je modernim 3D dekorativnim panelima, u reljefnom geometrijskom stilu, kakvi se najčešće koriste u luksuznim enterijerima i novogradnji višeg standarda.

Foto: Instagram.com/radamanojlovic

Pratioci su odmah primetili i da stan odlikuju visoki plafoni, širok prostor i minimalistički dizajn, što dodatno doprinosi utisku luksuza.

Foto: Instagram.com/radamanojlovic

Iako pevačica retko pokazuje detalje svog privatnog života, čini se da ovaj kadar otkriva da je svoj dom uredila ukusno, moderno i u skladu sa trendovima, bez štednje na kvalitetnim detaljima.

Rada je stan od 70 kvadrata platila 250.000 evra.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

