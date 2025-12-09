AKTUELNO

Tetovaže po telu i grudima: Marina Visković u Dubaiju sa novim dečkom bogatašem, strastveno zagrljeni, pogledajte kako izgledaju (FOTO)

Foto: Instagram.com

Pevačica Marina Visković uživa u ljubavi kraj novog dečka, a njih dvoje trenutno vreme provode zajedno u Dubaiju. Pevačica je u vezi sa biznismenom sa kojim živi punim plućima.

Naime, Marina Visković pokazala je sada svoje isklesano telo u crnom kupaćem kostimu. Svaki mišić na telu joj se ocrtavao, a onda se na ležaljci grlila sa dečkom.

Marina nije pokazala lice bogatog biznismena, ali je zato otkrila kako on ima tetovaže po grudima i rukama.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Marina Visković uživa u ljubavi sa bogatim biznismenom kojeg je upoznala u Dubaiju, a ekipa emisije "Scena" snimila ih je nedavno na Mikonosu kako razmenjuju nežnosti u jednoj luksuznoj vili.

Marinin dečko za ovaj luksuz na grčkom ostrvu nije štedeo i morao je da iskešira više desetina hiljada evra. Inače, pevačica je sa zgodnim biznismenom u romansi oko godinu dana, ali novu ljubav je krila sve do nedavno.

Kako tvrde njeni prijatelji, ovo je prvi put posle mnogo godina da je srećna i zaljubljena, jer je konačno upoznala čoveka koji je pravi džentlmen.

Autor: N.B.

