Ne znam da li me je ova godina ičemu naučila: Katarina Živković brutalno iskreno o Kiji Kockar, pa sa Barbarom Bobak sumirala sve što se dogodilo

Izvor: Kurir, Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Kaća Živković pojavila se na promociji sopstvenog projekta i sa koleginicom Barbarom Bobak sumirala godinu koja nam se polako bliži kraju.

Kaća je otkrila da se gorko pokajala zbog tetovaže ptice koju je u mladosti uradila.

- Ja se vraćam poslu. Radim na novim pesmama. Uživam u životu. Većih planova nemam. Jako mlada sam se tetovirala. Pticu, ne volim ptice. Mladost, ludost. To ću tamo u januaru februaru da sredim. Pokajala sam se 2. avgusta, kad smo proslavljali mom sinu Stefanu rođendan jer sam nosila jednu bež, nežnu haljinu i kad sam videla tetovažu nije pristajala.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nakon čitave drame sa Kijom Kockar, pevačica sada otkriva kako će birati ljude koji ulaze u njen život

- Ko kaže da sam ja pametna? To je život. Život je da pogrešite, da uradite pravu stvar, da naučite iz vaših grešaka. Život je i da naučite i opet pogrešite. Ko šta može da vam zameri? Poenta je da shvatite da niste u centru ničijeg fokusa, da živite život kako vama odgovara, nekad sa više nekad sa manje grešaka - rekla je i dodala:

- Ja sam surovo realna kada me neko iznervira. A do tada ne skidam roze naočare. Prema sebi sam jako realna i samokritična.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Bivšoj prijateljici ne bi više davala medijskog prostora.

- Ja njoj ne bih dala više medijskog prostora. Još uvek ne znam da li me je ova godina ičemu naučila, ali je bila jako turbulentna. Što se tiče privatnih stvari, posla. Možda ću znati u sledećoj godini. Samo postojim, uživam u onome što najviše volim.

Autor: N.B.

