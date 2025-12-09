MIRKINA DEKORACIJA OSTAVLJA BEZ TEKSTA: Ovako nešto niste još videli

Glumica Mirka Vasiljević godinama nije imala društvene mreže, a otkako je otvorila profile na Instagramu i TikToku ne prestaje da privlači pažnju javnosti.

Glumica često deli zdrave recepte, modne savete, trikove za lepotu i njene objave izazivaju pažnju uglavnom ženskog pola.

U duhu praznika koji nam slede, Mirka Vasiljević sprema dekoraciju, a sada se pohvalila venčićem i jelkicom koju je napravila.

Ovako nešto verovatno još uvek niste videli - reč je o jestivom novogodišnjem venčiću koji je sačinjen od voća, pa svuda po njemu vidimo mandarine, jabuke, grožđe, jagode, šljive i ostale voćkice.

Isti slučaj je i sa jelkicom koja umesto ukrase po sebi ima bobice.

- Ovo smo spremali za praznike - poručila je Mirka Vasiljević koja je na trpezarijskom stolu uslikala dekoraciju.

