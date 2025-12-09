AKTUELNO

Domaći

Marija Šerifović preplavljena emocijama zbog Jovane Pajić, uputila joj moćnu poruku: Ono što je rođeno iz istine ništa ne može da zaustavi!

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Poznata pevačica Marija Šerifović podelila je na društvenim mrežama poruku za koleginicu Jovanu Pajić. Marija je oduševljena njenim novim projektom, pa joj se javno obratila.

U javnosti se zna da su njih dve višegodišnje bliske prijateljice, te je emotivna poruka Marije Šerifović bila očekivana.

- Svakom tvom uspehu i rastu se radujem kao malo dete. Možda čak i više nego ti sama. I sve ti to odavno pripada - navela je Marija Šerifović na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Marija se ovde nije zaustavila.

- Ono što je rođeno iz istine, istrajnosti i čiste namere, ništa ne može da zaustavi. I ponosna sam. Baš, Jovana - dodala je jedina srpska pobednica na "Evroviziji" povodom koleginicine nove numere.

Foto: Instagram.com

Marija Šerifović je, podsetimo, pre dve godine dobila sina kojem je dala ime Mario, a njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić obratila se nedavno njenom nasledniku putem Instagrama.

Jovana je objavila snimak sa njihovog letovanja, kako se grle na plaži, a uz to je napisala:

- Srećan ti rođendan, mali moj posebni dečače - poručila je pevačica.

Autor: D. T.

#Jovana Pajić

#Marija Šerifović

POVEZANE VESTI

Domaći

'TI SI MOJA PRETKOMORA' Marija Šerifović je jako bliska s ovom pevačicom, javno joj upućuje EMOTIVNE REČI

Domaći

Zbog ove izjave nastao haos: Marija Šerifović i Jovana Pajić u klinču: Ti si budala, stvarno ću te...

Domaći

JOVANA PAJIĆ ODBILA DA SE POJAVI NA KONCERTU MARIJE ŠERIFOVIĆ?! Pevačica sve obelodanila: Nisam zlopamtilo, ali... (FOTO)

Domaći

Prvi rođendan bez oca! Oglasila se Marija Šerifović nakon sahrane tate Rajka, evo šta je poručila na sebi poseban dan (FOTO)

Domaći

Marija Šerifović sa sinom i Jovanom Pajić uhvaćena na aerodromu! Išle zajedno na putovanje, pa došle samo da se prepakuju, a evo ko je još bio tu!

Domaći

Da se istopiš od prizora: Marija Šerifović objavila fotku sa sinom iz kreveta, on leži na njenim nogama i grli je (FOTO)