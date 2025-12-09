Marija Šerifović preplavljena emocijama zbog Jovane Pajić, uputila joj moćnu poruku: Ono što je rođeno iz istine ništa ne može da zaustavi!

Poznata pevačica Marija Šerifović podelila je na društvenim mrežama poruku za koleginicu Jovanu Pajić. Marija je oduševljena njenim novim projektom, pa joj se javno obratila.

U javnosti se zna da su njih dve višegodišnje bliske prijateljice, te je emotivna poruka Marije Šerifović bila očekivana.

- Svakom tvom uspehu i rastu se radujem kao malo dete. Možda čak i više nego ti sama. I sve ti to odavno pripada - navela je Marija Šerifović na Instagramu.

Marija se ovde nije zaustavila.

- Ono što je rođeno iz istine, istrajnosti i čiste namere, ništa ne može da zaustavi. I ponosna sam. Baš, Jovana - dodala je jedina srpska pobednica na "Evroviziji" povodom koleginicine nove numere.

Marija Šerifović je, podsetimo, pre dve godine dobila sina kojem je dala ime Mario, a njena prijateljica i koleginica Jovana Pajić obratila se nedavno njenom nasledniku putem Instagrama.

Jovana je objavila snimak sa njihovog letovanja, kako se grle na plaži, a uz to je napisala:

- Srećan ti rođendan, mali moj posebni dečače - poručila je pevačica.

Autor: D. T.