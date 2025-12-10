AKTUELNO

Domaći

Srpski glumac umro usamljen, u staračkom domu, a na sahranu mu došlo svega 30 ljudi i dvoje kolega: Njegova životna priča je za film

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Printscreen YouTube/borko ||

Na današnji dan pre tačno šest godina preminuo je poznati srpski glumac Zoran Rankić, koji je iza sebe ostavio brojne uloge, a publika ga najviše pamti po ulozi čuvenog Popare iz "Srećnih ljudi".

Zoran je svoj privatan život krio od očiju javnosti, ali je poznato da je umro nakon duge i teške bolesti preminuo je u staračkom domu u Beogradu u 84. godini, a poslednje dane života proveo je u samoći.

Monografiju o njemu napisala je Zvezdana Stanković, glumčeva bliska prijateljica.

- U vreme njegove smrti velika većina njegovih najbližih prijatelja, Toma, Deba, Poček, već su otišli. Zoran Rankić je pisao knjige ("Neobjavljeno vreme" 1 i 2) i završio ih, u odličnoj mentalnoj kondiciji samo mesec-dva pre smrti, kad je doživeo moždani udar. Posle kraćeg boravka u bolnici "Sveti Sava", a tada već nije mogao ni da hoda, shvatio je da ne može da živi sam u kući, rekla je pa nastavila:

Foto: Printscreen YouTube/ MSY

- Sestra, koja je imala neku autoimunu bolest, dugo je bila dobrog zdravlja i fino su se slagali i pazili, ali joj se stanje iznenada pogoršalo i otišla je u dom nekoliko meseci pre njega, a umrla je mesec dana posle njega. Divna, brižna Mirjana. Zoran Rankić nije bio ni sam, još manje zaboravljen. Imao je nas, svoje prijatelje, koji smo ga obilazili svaki dan i voleli. Što se mene tiče, mi se nikad ni nećemo rastati. Šta god da radim, on je u mojim mislima.

Pobegao sa proslave koja je bila u njegovu čast

Zoran je pobegao sa sopstvene proslave kada su kolege iz Beogradskog dramskog pozorišta htele da ga isprate u penziju, o čemu je pričao.

- Nisam želeo da i meni pred odlazak u penziju pričaju ono: "Dragi naš, bio si nam oslonac, zvaćemo te, dao si mnogo za nas...", a posle te svi zaborave. Da bih sve to izbegao, zaključao sam se u šminkernici, napisao krejonom na ogledalu "Živela sloboda" i iskočio sam kroz prozor. Srećom, ta prostorija je bila u prizemlju. Eto, tako sam se oprostio od glume - ispričao je glumac jednom prilikom.

pročitajte još

Otkriveno od čega je preminuo veliki Zoran Rankić: Godinama je vodio tu bitku. Ipak je izgubio

Kako se spekulisalo u javnosti, Rankić je bio pogođen činjenicom da nakon "Srećnih ljudi" nije dobio nijednu veću ulogu. Neke od manjih uloga imao je u serijama "Ljubav, navika, panika", "Bela lađa", "Agencija za SIS", kao poslednju ulogu imao je u seriji "Moj rođak sa sela" koju je odigrao 2008. godine.

Zoran je sahranjen 12. decembra 2019. na Novobežanijskom groblju, a sahrani su prisustvovali samo Vlasta Velisavljević i glumica Ljiljana Lašić od kolega. Dok ga je ukupno na večni počinak ispratilo oko tridesetak ljudi.

Autor: D. T.

#Zoran Rankić

#glumac

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavu je stekao tek u starosti, a čuvena uloga mu nije bila namenjena! Danas je tačno pet godina otkako nas je napustio glumac Mirko Babić!

Domaći

EVO ŠTA ARKAN NIJE SMEO DA IZGOVORI PRED CECOM! Laušević ispričao tajni razgovor s Željkom: Nudio mu dokumenta i BEG ZEMLJE, a kada ga je odbio...

Fudbal

MEČ KARIJERE LUKE JOVIĆA: Srpski golgeter postigao pet golova na jednoj utakmici!

Domaći

BILA JE UZ NJEGA DO POSLEDNJEG DANA: Ona se prva pojavila na grobu Džeja Ramadanovskog, a poruka koju je ostavila NATERAĆE VAM SUZE NA OČI (FOTO+VIDEO

Domaći

NA DANAŠNJI DAN, PRE 11 GODINA NAPUSTIO NAS JE NIKOLA SIMIĆ: Ostao je upamćen kao Duško Dugouško - Velikan srpskog glumišta nikada nije imao decu, a e

Domaći

Od tada je sebe smatrala udovicom: Naša glumica se borila sa depresijom, umrla u 48. godini, a na sahranu nije došao niko od kolega, a evo i zašto