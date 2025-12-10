Srpski glumac umro usamljen, u staračkom domu, a na sahranu mu došlo svega 30 ljudi i dvoje kolega: Njegova životna priča je za film

Na današnji dan pre tačno šest godina preminuo je poznati srpski glumac Zoran Rankić, koji je iza sebe ostavio brojne uloge, a publika ga najviše pamti po ulozi čuvenog Popare iz "Srećnih ljudi".

Zoran je svoj privatan život krio od očiju javnosti, ali je poznato da je umro nakon duge i teške bolesti preminuo je u staračkom domu u Beogradu u 84. godini, a poslednje dane života proveo je u samoći.

Monografiju o njemu napisala je Zvezdana Stanković, glumčeva bliska prijateljica.

- U vreme njegove smrti velika većina njegovih najbližih prijatelja, Toma, Deba, Poček, već su otišli. Zoran Rankić je pisao knjige ("Neobjavljeno vreme" 1 i 2) i završio ih, u odličnoj mentalnoj kondiciji samo mesec-dva pre smrti, kad je doživeo moždani udar. Posle kraćeg boravka u bolnici "Sveti Sava", a tada već nije mogao ni da hoda, shvatio je da ne može da živi sam u kući, rekla je pa nastavila:

- Sestra, koja je imala neku autoimunu bolest, dugo je bila dobrog zdravlja i fino su se slagali i pazili, ali joj se stanje iznenada pogoršalo i otišla je u dom nekoliko meseci pre njega, a umrla je mesec dana posle njega. Divna, brižna Mirjana. Zoran Rankić nije bio ni sam, još manje zaboravljen. Imao je nas, svoje prijatelje, koji smo ga obilazili svaki dan i voleli. Što se mene tiče, mi se nikad ni nećemo rastati. Šta god da radim, on je u mojim mislima.

Pobegao sa proslave koja je bila u njegovu čast

Zoran je pobegao sa sopstvene proslave kada su kolege iz Beogradskog dramskog pozorišta htele da ga isprate u penziju, o čemu je pričao.

- Nisam želeo da i meni pred odlazak u penziju pričaju ono: "Dragi naš, bio si nam oslonac, zvaćemo te, dao si mnogo za nas...", a posle te svi zaborave. Da bih sve to izbegao, zaključao sam se u šminkernici, napisao krejonom na ogledalu "Živela sloboda" i iskočio sam kroz prozor. Srećom, ta prostorija je bila u prizemlju. Eto, tako sam se oprostio od glume - ispričao je glumac jednom prilikom.

Kako se spekulisalo u javnosti, Rankić je bio pogođen činjenicom da nakon "Srećnih ljudi" nije dobio nijednu veću ulogu. Neke od manjih uloga imao je u serijama "Ljubav, navika, panika", "Bela lađa", "Agencija za SIS", kao poslednju ulogu imao je u seriji "Moj rođak sa sela" koju je odigrao 2008. godine.

Zoran je sahranjen 12. decembra 2019. na Novobežanijskom groblju, a sahrani su prisustvovali samo Vlasta Velisavljević i glumica Ljiljana Lašić od kolega. Dok ga je ukupno na večni počinak ispratilo oko tridesetak ljudi.

Autor: D. T.