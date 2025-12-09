ŽIVI I DOK SI TUŽAN I ANKSIOZAN... Jelena Radanović progovorila o depresiji i nesigurnosti, pa poslala jaku poruku svima koji prolaze kroz težak period (FOTO)

Jelena Radanović podelila je moćnu poruku u želji da pomogne onima koji se bore sa anksioznošću i depresijom.

Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, veoma je prisutna na društvenim mrežama, gde redovno objavljuje sadržaje iz privatnog života, ali i motivacione misli kojima inspiriše svoje pratioce.

Ovoga puta podelila je snažnu poruku o tome koliko je važno ceniti svaki trenutak i nastaviti da živimo punim intenzitetom, čak i kada se suočavamo sa teškim emocijama ili nepovoljnim okolnostima.

Njenu objavu propratila je moćna misao:

- Ako čekaš da se osećaš bolje da bi počeo da živiš, možda ćeš čekati zauvek. Idi i živi život. Živi dok si tužan. Živi dok si anksiozan. Živi i kada se osećaš nesigurno. Jer isceljenje ne dolazi uvek pre iskustva. Ponekad je upravo iskustvo isceljuje. Veruj mi - poručila je ona.

Sloba deportovan iz Švedske

Podsetimo, pevač Sloba Radanović proveo je skoro 48 sati bio zarobljen na aerodromu u Švedskoj, a nakon drame on je uspeo da dođe kući. Sloba je bio deportovan za Sarajevo odakle je došao u Beograd. On se oglašavao sa aerodroma tokom drame i otkrio o čemu je reč.

- Pevali smo i u većim problemima, pa ćemo i sad... E, ovako... Stvarno nam se mnogo ljudi javilo, naših, iz Srbije, Bosne, Makedonije, Hrvatske, CG,... koji žive ovde u Švedskoj i koji su se raspitivali kako mogu da nam pomognu, donesu hranu ili ako je nešto potrebno. Ne treba ništa stvarno, a i da treba, ne možemo nikuda odavde, a ni vi ka nama, bukvalno nam je ograničeno kretanje, zaključani smo... Jedna vrsta pritvora. Mada osim toga, ništa nije mnogo ozbiljno, niti opasno, ima i gorih stvari" - poručio je on tada.

-Ali hvala vama od srca svima, svakako, lepo je znati da ima takvih ljudi. Samo se nadamo da ćemo što pre svojim domovima i da će ovo da prođe... Jedna mala avantura. Volim vas i hvala puno.

Autor: M.K.