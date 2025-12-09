MILICA TODOROVIĆ PRVI PUT PONOSNO POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK: Uslikala se u opuštenom izdanju, osmeh ne skida s lica, a evo ko se ne odvaja od nje (FOTO)

Pevačica Milica Todorović (35) prvi put je objavila na Instagramu svoje fotografije na kojima je ponosno pokazala trudnički stomak, budući da je do skoro gotovo krila da je u drugom stanju i na tu temu se nije oglašavala.

Naime, Milica je podelila nekoliko slika na kojima je sa svojim psom, koji se ne odvaja od nje, te je se na jednoj slici uhvatila za trudnički stomak kako bi on bio u prvom planu, dok je na jednoj fotki pokazala kako jede krofnice.

Inače, nedavno je ekipa "Blica" posetila kraj u kojem živi Milica Todorović, gde su nam komšije otkrile da je pevačica teško podnosila prve mesece trudnoće.

- Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Pre toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovde hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, verujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio decu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja deca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške, kaže čika Miloje kojeg smo sreli u prolazu ovog luksuznog kompleksa u kojem Milica živi godinama.

Aktivna trudnica

Devojka koja radi u obližnjem butiku ispričala je da je Milica i te kako aktivna trudnica.

- U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Verovatno su joj prvi meseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmejana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno.

Podsetimo, kako su prenosili mediji kada se u javnosti saznalo da je Milica trudna, pevačica će navodno sinu dati ime Milan, po svom ocu.

Autor: M.K.