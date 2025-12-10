BIO JE U MRAČNOM PERIODU, NISAM MOGLA DA GA GLEDAM TAKVOG: Anabela Atijas otvorila dušu o Andreju i njegovom lečenju, od nje je tražio samo jedno dok je bio loše

Otvorila dušu!

Pevačica Anabela Atijas prisetila se perioda kada je nakon razvoda od Gagija Đoganija i tri neuspele veze, započela romansu sa sadašnjim suprugom Andrejom Atijasom sa kojom je potom dobila i ćerku.

- Kad nisam želela muško da vidim, desio se on. Borio se najviše za mene i time me je osvojio - priča Anabela.

Ona se dotakla i trenutka kada je napustila Andreja zbog njegovih poroka, a sada je otkrila i pravi razlog zbog kojeg je to učinila.

- Blanki je imala tada pet godina. On je bio u mračnom periodu, mnogo je bio loše i naravno gledajući njega takvog, ja sam puno patila, nisam mogla da gledam više to samouništenje i više nisam znala kako da mu pomognem - priča Anabela i dodaje:

"Nikada nismo varali jedno drugo"

- Moj odlazak je bila najbolja odluka da se on probudi. I hvala mu na tome. I tad je pokazao koliko je ta ljubav jaka. Nas dvoje nismo imali toliki problem, koliko sam ja imala problem sa tim što on ima problem i što mora da radi na sebi. Nas dvoje nikada nismo varali jedno drugo. Nikada nije bilo treće osobe. To je jako kratko trajalo. Onog dana kada se on prijavio na lečenje, tražio od mene da mu budem podrška, tu je došlo do zbližavanja. I hvala Bogu on je zdrav, nikad bolje. On se tad probudio i poželeo da bude dobro - priča ona.

Anabela o rijalitiju

- Ja sam loše odlučila, ja sam loše bila. U tom egu bolesnom odlučila da nastupim tako. To nisam trebala da uradim, ne da ne podržim Lunu nego na onaj način da stvori raznorazne stvari... Mnogima sam dala vetar u leđa. Tada sam skrenula pažnju mojim ulaskom, to je bila moja velika greška. Ne možemo mi da ispravljamo probleme svoje dece.

Voditelj je pitao i da li ju je bolela osuda javnosti da je ona bila kriva za tadašnje psihičko stanje ćerke Lune.

- Nisam bila kriva. Ja nisam mogla da budem ključna, mogla sam da budem karika. Ja smatram da svi u nekom momentu nosimo teret naših roditelja, sve što nam oni nametnu... - smatra Atijas.

Autor: M.K.