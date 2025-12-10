MARIJA ŠERIFOVIĆ OTKRILA REZULTATE TESTA! Platila ispitivanje pre nekoliko godina, pa saznala neočekivane informacije: Mogu da obolim od Alchajmera

Pevačica Marija Šerifović govorila o je o testu koji je uradila svojevremeno, a putem kojeg nije saznala samo detalje o svom poreklu. Ona je saznala i potencijalne bolesti od kojih može da oboli.

Marija Šerifović je otkrila da je doplatila test kako bi saznala predispozicije za potencijalne bolesti.

- Kada radite taj DNA test, dodala sam još malo dolara da mi se provere potencijalne stvari vezane za bolesti. I lepo mi tu stoji da ću možda da fasujem Alchajmera - rekla je Marija gostujući u jednom podkastu.

"Istraživanje traje 45 dana"

Marija je rekla i da je tim putem saznala da ima problema sa glutenom.

- Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam da kopam i da vidim ko su bili i šta su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto želim baš precizno da se bavim time. Čak sam i nedavno uradila jedno DNK istraživanje moje genetsko odakle sve vučem korene. To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno za početak geografski odakle potiču vaši koreni. Dakle, mene ima gde me nema... Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično imajući u vidu našu istoriju. Tu sam saznala još i da imam problem sa glutenom. Zabavno je znati odakle potičete - objasnila je ona.

Autor: M.K.