POKAZALA GO STOMAK, PA SKINULA PANTALONE! Jovana Jeremić istakla atribute, gore mreže (FOTO)

Voditeljka "Pinka" Jovana Jeremić podelila je na društvenim mrežama svoje novo izdanje.

Ona je prvo fotkala svoj go stomak pred trening, a onda je skinula pantalone, pa je uslikala još par novih slika.

Jovana Jeremić je bila u šarenoj kombinaciji, pa je ponosno pozirala za Instagram.

- Spremanje za trening. Svlačionica me zove - napisala je Jovana u svom stilu u opisu jedne objave.

- Grmilica - poručila je voditeljka uz fotke na kojima vidimo kako ističe noge, pokrenuvši različite komentare.

Jovana Jeremić je, inače, nedavno ušla u vezu sa Milošem Stojanovićem Tigrom koji je profesionalni bokser.

Tigar je od Jovane stariji sedam godina. Iako nije želela da otkriva detalje ove veze, ona se za "Blic" oglasila i rekla šta ima na ovu temu.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla nam je ona.

Autor: Pink.rs