POKAZALA GO STOMAK, PA SKINULA PANTALONE! Jovana Jeremić istakla atribute, gore mreže (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka "Pinka" Jovana Jeremić podelila je na društvenim mrežama svoje novo izdanje.

Ona je prvo fotkala svoj go stomak pred trening, a onda je skinula pantalone, pa je uslikala još par novih slika.

Jovana Jeremić je bila u šarenoj kombinaciji, pa je ponosno pozirala za Instagram.

- Spremanje za trening. Svlačionica me zove - napisala je Jovana u svom stilu u opisu jedne objave.

Foto: Instagram.com

- Grmilica - poručila je voditeljka uz fotke na kojima vidimo kako ističe noge, pokrenuvši različite komentare.

Jovana Jeremić je, inače, nedavno ušla u vezu sa Milošem Stojanovićem Tigrom koji je profesionalni bokser.

Foto: Instagram.com

Tigar je od Jovane stariji sedam godina. Iako nije želela da otkriva detalje ove veze, ona se za "Blic" oglasila i rekla šta ima na ovu temu.

- O privatnom životu ne pričam više u javnosti. Kada budem pravila svadbu i budem u drugom stanju, svi ćete biti pozvani. Do tada, ništa neću komentarisati. Srećna sam. To je dovoljno - rekla nam je ona.

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

